Alberto Urso, Il sole ad est: testo canzone Sanremo 2020

Sanremo 2020 Alberto Urso: testo Il sole ad est

Alberto Urso: la sua vita “bella come l’alba”

Il cantante siciliano vincitore della diciottesima edizione di “” di Maria de Filippi si presenterà per laa Sanremo con il brano “”, dall’omonimo album presente su Spotify con già ben otto titoli. Per Alberto, partecipare al Festival è un sogno che si realizza: ”L’ho sempre guardato, riascoltando all’le canzoni.Quandomi ha detto: ”Farai parte del cast” sono rimasto pietrificato dalla gioia. Avivere un’esperienza così è da privilegiati e ne sono consapevole”. Ecco il testo dell’e tutte le curiosità sulla sua partecipazione a Sanremo.Alberto Urso, messinese classe ’97, ha già partecipato nel 2010 al Talent Show in onda su Rai 1 “Ti lascio una canzone” duettando con vari cantanti e vincendo l’edizione con altri concorrenti. Con “Il sole ad est”, che lui stesso ha confessato essere una canzone d’amore, vuole convincere l’Ariston che anche la lirica può essere una musica contemporanea. Perciò con questo nuovo progetto Alberto Urso esplora e percorre il mondo della musica tra tradizionali e nuove influenze.Ecco il testo della canzone.Le onde che portano navi per mareE lontano lo sguardo di un faroTra noi e il divenireÈ un lento fuggireLe luci di casa mi sembrano stelleSu terre che han voci materneNel mio scomparireSe ne vanno a dormirePer teHo nel cuore il sole ad estE nel mondo ovunque vadaMi ricorderà la stradaChe porta fino a teSei come il sole ad estIo lo so comunque vadaIn questa vita complicataRitornerò da teSarò navigante tra nuvole e ventoVedrò all’orizzonte i confini del mondoIn cui tu sei il mio tempoGuardi nel blu mentre vola un pensieroPer teHo nel cuore il sole ad estE nel mondo ovunque vadaMi ricorderà la stradaChe porta fino a teSei come il sole ad estIo lo so comunque vadaIn questa vita complicataRitornerò da teIo ritornerò da tePer teHo nel cuore il sole ad estE nel mondo ovunque vadaMi ricorderà la stradaChe porta fino a teSei come il sole ad estIo lo so comunque vadaIn questa vita complicataRitornerò da teIo ritornerò da teLa canzone simboleggia un periodo felice:””, un anno che lo ha visto riconoscersi come cantante a pieno titolo, soprattutto per lui che ha uno stile davvero particolare. Sebbene abbia avuto delle difficoltà per far emergere la, il cantante ha avuto successo nel portare in radio le sue canzoni e a conservare lo. Questo è quello che senza alcun dubbio lo contraddistingue, insieme al suo carattere simpatico e molto umile.