XFactor: Achille Lauro e Joe Bastianich nuovi giudici

X Factor, il talent ormai cult di Sky, dovrà dire addio a tutti e quattro i suoi giudici protagonisti dell’ultima edizione. Infatti sembra ormai ufficiale l’addio di Fedez e di Manuel Agnelli, stessa decisione presa da Mara Maionchi che durante un’intervista all'interno del programma Che tempo che fa ha dichiarato di sentirsi ormai stanca ed emotivamente provata per poter continuare. Diverso il discorso per Lodo Guenzi, leader del gruppo Lo Stato Sociale, che, subito dopo la fine del talent aveva dichiarato di non sapere ancora bene cosa fare. In ongi caso, nessuno si era mosso per chiedergli di rimanere. Insomma, il tavolo dei giudici di X Factor è rimasto vuoto, o almeno così pare. In realtà è già partito il toto-nomi e due giudici sarebbero già stati trovati. Scopri di chi si tratta!

Trapper e cuochi al tavolo dei giudici di X Factor 2019

Le prime indiscrezioni trapelate poche ore fa e prontamente pubblicate dal settimanale, danno per certi due personaggi molto particolari:. Il primogià in una delle prime puntate di X Factor 2018 alin veste di consigliere. Mentre il secondo, infatti Bastianich è l’ormai giudice. Al momento però, non è stata rilasciata nessuna dichiarazione ufficiale, quindi per conoscere l’effettiva composizione del quartetto che prenderà il posto dei vecchi giudici di X Factor Italia 2019. Il programma inizierà a settembre, ma una cosa è sicura: