Le 5 migliori serie tv italiane

Non importa che tu sia comodamente seduto sul divano di casa o alla fermata dell'autobus diretto a scuola, ogni momento è buono per guardare la tua serie tv preferita, anche solo un piccola parte. Tante e soprattutto diverse quelle presenti sul mercato, insomma ce n'è davvero per tutti i gusti! Chi infatti non ha una serie tv preferita? Nessuno, ne siamo certi! Noi di Skuola.net abbiamo quindi pensato di stilare una classifica delle 5 migliori serie tv italiane. Curioso di sapere quali sono? Scoprilo!





5. 1992

4. Suburra

3. Gomorra

2. Boris

1. Romanzo Criminale

La serie ruota attorno agli avvenimenti del 1992, anno segnato dallo scandolo di. Le vite di sei personaggi, alcuni realmente esistiti, altri invece più romanzati, si intrecciano sullo sfondo della fine della Prima Repubblica. Personaggio di spicco è certamente Veronica Castello, interpretata da Miriam Leone, un'aspirante showgirl disposta a tutto pur di diventare famosa.oltre a '1992', lo scorso anno è andata in oda la seconda parte '1993' e attualmente è in lavorazione il capitolo finale '1994'.Alla regia troviamo uno dei più grandi attori e registi italiani,. Sullo sfondo di una Roma sempre più corrotta e dilaniata da criminali, c'è una gara per aggiudicarsi uno degli affari più grandi degli ultimi anni:per l'assegnazione della costruzione del. A peggiorare la situazione, ledella capitale. Provenienti da ambienti molto diversi,sono i nostri giovani protagonisti, le cui vicende si intrecciano e poi si uniscono, iniziando a collaborare spinti tutti e tre da una forte voglia di riscatto nei confronti delle loro famiglie e della loro città.Acclamata dalla critica, la serie ha avuto un enormeLiberamente ispirata al best seller di Roberto Saviano, è un esempio di come i prodotti nostrani possano raggiungere l'eccellenza. Al centro della serie, la famiglia camorrista Savastano alle prese con il ricambio generazionale. Infatti è subito chiaro che, interpretato da, figlio dell'attuale capofamiglia, si troverà a dover affrontare un cambiamento a dir poco radicale:, conquistando la fiducia delle persone accanto a lui. Nella seire non mancanoche ti faranno rimanere a bocca aperta.Altra serie ormai considerata quasi un cult nel panorama italiano, parla di ciò che accade dietro ai set delle, mostrando retroscena e raccontando il mondo dello spettacolo quando non si hanno grandi produzioni alle spalle, tra. I toni sopra le righe, molte volte provocatori e scanzonati sono uno dei motivi del suo successo, oltre alla simpatia contagiosa e difficile da non apprezzare del protagonista, il caro. La serie è la prova che in Italia si possono crearee non per forza su argomenti come mafia, camorra o corruzione.Conosciuta da tutti, è la storia della, famosa banda che negli anni 80’ è riuscita ad avere il controllo di Roma. La regia è dile musiche sono mirate ad esaltare le emozioni espresse daisegno di come l'industria del cinema nostrano può fare affidamento su grandi nomi, giovani ma non solo. Guardando Romanzo Criminale, non ti accorgi mai che i personaggi siano attori e che in realtà stiano fingendo.





Luigi Barbieri