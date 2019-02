Zepeto: le curiosità da sapere sulla nuova app che tutti scaricano

Non solo Facebook, Snapchat e Instagram, un altro social ha catturato l’attenzione di tantissimi adolescenti come te. Si chiama Zepeto e in questo momento è talmente tanto il suo successo che sta ottenendo, da essere la app più scaricata in Italia nonostante non abbia una versione nella nostra lingua ma solo in inglese, giapponese e coreano. Scopri come funziona Zepeto!

Zepeto: come funziona

Zepeto: qualche perplessità

Per chi adolescente non lo è più, Zepeto ricorda un po’ Second Life, il mondo virtuale dove era possibile entrare scegliendo a piacimento le proprie sembianze. In Zepeto c’è sì unPuoi così vestirlo e modificarlo, ovviamente a pagamento, eInsommaA differenza degli altri social, come Facebook e Instagra, su ZepetoA creare qualche perplessità, il fatto che ilInoltre le info sulla privacy non sono in italiano ma in coreano, cosa non certo rassicurante. Zepeto ha attirato anche la curiosità di Mark Zuckerberg che nel 2016 provò ad acquistare il social ma ricevette un secco no dal fondatore Hae-Jin.



Manlio Grossi