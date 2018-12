I 10 video più visti su YouTube 2018

Dicembre, si sa, è il mese in cui si fanno i bilanci dell’anno che ormai è agli sgoccioli. Così ecco che anche Youtube ha voluto fare un resoconto dei video più popolari degli ultimi 12 mesi. Dall’intrattenimento alla comicità, la classifica YouTube Rewind 2018 comprende 10 video che accontentano davvero tutti. Curioso di scoprire qual è il video più visto quest’anno?

10. MATES - INTERVISTA A CINQUE!

Al 10° posto con 3.508.000 visualizzazioni troviamoAd intervistarli non poteva che essere la ‘Iena’ Matteo Viviani che di interviste multiple se ne intende! Al video hanno preso parte anche personaggi dello spettacolo e dello sport come Aida Yespica, Raffaello Tonon e Luca Marin.

9. Arriva alla cassa ma non ha soldi per pane e latte, le reazioni della gente (Esperimento sociale)

E’ unquello realizzato da Fanpage. Una telecamera nascosta, posta vicino alla cassa di un supermercato, filma un uomo (complice dell’esperimento) che finge di non avere i soldi per pagare la spesa. Le reazioni delle altre persone sono le più disparate!

8. CRISTIANO RONALDO REAGISCE AL VIDEO DOVE LO TROVO SU FIFA + CROSSBAR CHALLENGE

può davvero essere tanta. Lo sa bene il VostrocaroDexter, autore del video che si colloca all’ottava posizione della classifica dei video più visti su Youtube nel 2018. Talmente tanta che ha voluto mostrarla al campione!

7. Sanremo 2018 - Pierfrancesco Favino emoziona con il monologo "La notte..."

Ha emozionato davvero tutti il monologo che Pierfrancesco Favino ha messo in scena durante una delle serate di Sanremo 2018. L’attore ha voluto raccontarerecitando ‘La notte…’ tratto dal dramma di Bernard-Marie Koltes.

6. Young Cagnolino - Bau arf arf arf

Al 6° posto della classifica troviamo ilIl video nonostante la sua semplicità, è riuscito a raccogliere migliaia di click!

5. GLI AUTOGOL - INNO DEI NON MONDIALI - Formentera 2018 (feat.Dj Matrix)

La delusione diè stata tanta. Così gli Autogol hanno deciso di comporre una canzone che raccontasse proprio questa delusione. Il risultato è davvero divertente!

4. Alessandro Borghese giudica le persone

A ricevere voti, spesso bassi, non sono solo gli studenti! Lo sanno bene i ristoratori di tutta Italia, molti dei quali hanno dovuto fareIl video che per un soffio manca il podio di quelli più visti nel 2018, non è altro che la parodia dello famoso, e temuto, chef!

3. PER CHI NON LO SLA - Comici Sardi Uniti

Al terzo posto un video di quelli che toccano il cuore e che tutti dovrebbero vedere. Una canzoneDa vedere assolutamente!

2. iPantellas – Tisana

Jacopo e Daniel, in arte iPantellas, si posizionano al secondo posto con benI due ragazzi questa volta si sono cimentati con un videoclip della canzone da loro interpretata ‘Tisana’.

1. Martina Attili e la sua ‘Cherofobia’

Sono bastati pochi mesi a Martina Attili, una delle concorrenti di XFactor ha totalizzare benTutti almeno una volta abbiamo canticchiato questo particolare brano!