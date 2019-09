Mario Kart Tour: download gratis iOS e Android, tutto sul gioco

Mario Kart Tour: il gioco per smartphone dell'autunno 2019

Vecchi e nuovi circuiti: le novità di Mario Kart Tour

Mario Kart Tour, problemi ai server il giorno del lancio

Finalmente uno deipiù famosi, giocati e apprezzati di sempre arriva su anche su smartphone. E’ stato lanciato ilil primointeramente pensato, disponibile sia suche su, tramite Google Play e App Store. Stiamo parlando del titolo per smartphone del momento:, il gioco sull’idraulico italiano più famoso del mondo, scopriamone di più.Dopo essere passato nelle mani di molto più che una sola generazione, aver divertito bambini di tutte le età e aver avuto più di un reboot, ecco che finalmente- chi dice di no o non l’ha mai provato o sta mentendo -in una versione tutta nuova. Mario e i suoi amiciinsieme ai piccoli - e grandi - giocatori,, senza però abbandonare vecchie glorie.Infatti una delle particolarità di questo nuovo titolo per cellulare è che, come scritto nella descrizione del gioco, “Le nuove destinazioni appariranno all'interno di tour che cambieranno a rotazione ogni due settimane”. Quindi saràMa non saranno presenti solosulle quali sfrecciare, Nintendo ha già tranquillizzato tutti i fan di vecchia data sulla corposa percentuale diche solo i veri appassionati potranno cogliere.Il lancio del gioco ha riservato qualche sorpresa a chi lo attendeva da tempo: vista la mole di accessi su Android e iOS, i server sono andati in Tilt, dando non pochi problemi nel download.Per fortuna adesso la situazione è tornata alla normalità e si può tranquillamente scaricare il gioco gratuitamente sui propri device.