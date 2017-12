Arriva l' eSports Bar per gli amanti di FIFA

Si chiama FAFI (Fondazione Amanti Fifa Italiani), si trova a Roma ed è uno dei primi eSports Bar in Italia. Qui ogni giorno gli amanti di calcio - e in particolare di FIFA - si ritrovano per veri e propri tornei "all'ultimo tiro".

I gamer più promettenti si organizzano in squadre e si sfidano in quello che ormai è considerato uno sport virtuale (eSport, per l'appunto) a tutti gli effetti.

Il primo eSport Bar in Italia

FAFI: creato da giovani per i giovani

Cosa sono gli eSports

L’obiettivo - secondo i giovani fondatori - è quello di(e perché no, i futuri professionisti del mondo dei videogame). Il FAFI ha sede all’interno di un’attività già avviata (Koala 2.0), in uno dei quartieri con più presenza giovanile del territorio romano: Monteverde Vecchio.Questo connubio tra gioco virtuale e ambiente ricreativo reale nasce dall'idea distudia Filosofia a Roma-Tre, e si occupa degli aspetti tecnici del gioco, mentre, studente di Interaction Desing alla Quasar Design University, è l'esperto degli aspetti tecnologici e della comunicazione visiva. La squadra si compone poi di, studente di recitazione, e, studente di Economia a Roma-Tre che si occupa di PR.Per chi ancora non lo sapesse,. Da pochissimo, si inizia a considerare la possibilità di vedere gli. Il Cio (Comitato Olimpico), al termine di un vertice tenutosi a Losanna lo scorso ottobre, ha sostenuto per la prima volta ufficialmente che i videogiochi "possono essere considerati delle discipline agonistiche vere e proprie". Tuttavia, prima di poter vedere, questi dovranno rispettare i requisiti necessari richiesti, esattamente come ogni altro sport. Ne sapremo di più dopo Tokyo 2020...