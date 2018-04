Le richieste d’amicizia su Facebook ora "scadono" dopo 14 giorni

Da qui a poco, le richieste d’amicizia su Facebook avranno una scadenza di 14 giorni, perciò se vi arriverà una richiesta d’amicizia, avrete due settimane di tempo per accettarla.

La decisione - per adesso solo un test - è stata presa per non costringere l'utente a dover accettare o rifiutare la richiesta al momento, lasciando un po’ di tempo per pensarci, ma allo stesso tempo per non lasciare la richiesta in sospeso per un periodo indeterminato, come spesso accade.

Conto alla rovescia su Facebook

La notizia è stata data da, grazie all’ausilio di un utente di Facebook, che ha mandato uno screenshot con il conto alla rovescia vicino alle richieste d’amicizia, infatti, subito dopo è arrivata“È per ora solo un test, vogliamo aiutare l’utente a far emergere le richieste d’amicizia più recenti”La prova al momento ha coinvolto un numero ristretto di persone iscritte negli Stati Uniti. Questi infatti oltre a non vedere più le richieste in sospeso, troveranno anche un link “per ulteriori informazioni” dove la nuova funzione gli verrà spiegata.

Luigi Barbieri