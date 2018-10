Università aperta nel weekend per studenti sotto esame!

Sono molti gli studenti universitari che preferiscono, soprattutto durante le sessioni d’esame, studiare in aule studio e biblioteche. Spesso, però, questi luoghi in cui è possibile raggiungere la massima concentrazione, siano chiusi durante il week end. Alcune università hanno quindi deciso di risolvere quello che per molti ragazzi rappresenta un vero e proprio problema.

Aule studio aperte anche nel week end

Non solo studio

Si chiamaGli studenti dell’ateneo sardo potranno quindi usufruire anche di sabato e di domenica di ben, due situate nel centro didattico di viale Mancini, una nel polo bionaturalistico di Piandanna e una nel polo didattico di via Vienna, per dedicarsi allo studio. Le aule, alle quali se ne aggiungeranno a breve anche altre, saranno aperte il“Vorrei - ha sottolineato il rettore dell’ateneo Massimo Carpinelli - che fosseroche permettano agli studenti di sentirsi parte della grande comunità accademica". Per questo motivo oltre ad un sistema di allarme e presidi di controllo, ledi bevande. Insomma per gli studenti dell’Università di Sassari studiare nel week end sarà certamente più piacevole!