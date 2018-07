Università: festa rumorosa degli studenti, il prof scrive 50 lettere di scuse

Il professor Zennaro, direttore del dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Torino, ha inviato all'incirca 50 lettere ai residenti del civico 10, in via Verdi, per scusarsi a nome dell’Ateneo. A quanto sembra, gli studenti dell’Università Torinese, la notte tra venerdì 22 e sabato 23 giugno 2018, durante una festa organizzata per festeggiare la fine delle lezioni, hanno fatto oltremodo baccano, cantando canzoni a squarciagola e svegliando così tutto il vicinato. La notizia è riportata da TorinoToday.

Troppo baccano: il prof si scusa

L’Università, nei giorni a seguire i festeggiamenti, ha ricevuto numerose segnalazioni di protesta, nelle quali i residenti dei condomini adiacenti al cortile nel quale si è svolta la festa, si sono lamentati per gli schiamazzi notturni. Il professore si è detto cosciente che, in passato, gli studenti universitari hanno fatto molto trambusto durante alcune feste, ma nonostante ciò aveva optato per dare fiducia agli allievi, concedendo l’autorizzazione. Adesso, dopo aver ammesso di aver commesso un errore, ha chiesto scusa a tutti i condomini scrivendo più di 50 lettere, e ha assicurato che non verranno più autorizzati eventi del genere nel cortile di via Verdi 10.