Il Miur, attraverso la pubblicazione di un decreto, ha fornito tutte le informazioni utili a coloro che sono interessati a svolgere i corsi di specializzazione per il sostegno. I posti sono 2850 per la scuola d'infanzia, 4818 per la scuola primaria, 3175 per la scuola secondaria di I grado e 3421 per la scuola secondaria di II grado per un totale di 14264.

Le Dichiarazioni del Ministro Bussetti

Data e contenuto delle prove

I requisiti per la scuola primaria e la scuola dell'infanzia

I requisiti per la scuola secondaria di I e II grado

I costi per le tasse e per i corsi

Il ministro dell'istruzionesi è definitodi quanto svolto fino a questo momento. Egli ha affermato che nei prossimi tre anni punta a specializzaredi sostegno e che il loro progetto intende migliorare la situazione nel lungo periodo.Le prove necessarie ad accedere ai corsi saranno suddivise in un. Il test preliminare sarà composto daUn terzo di esse riguarderà le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. Ogni risposta corretta avrà il valore di 0,5 punti, quelle errate o non fornite varranno 0 punti. Le domande successive e le altre prove verteranno invece sullesocio-psico-pedagogiche, quelle legate alla creatività applicata, all'intelligenza emotiva, all'organizzazione scolastica, agli aspetti giuridici e ai ruoli e alle mansioni presenti all'interno dell'ambiente scolastico. I test si svolgeranno tra ile il. La mattina del primo giorno inizieranno le prove legate allamentre nel pomeriggio ci saranno quelle per la. Il secondo giorno, invece, si svolgeranno i test per la, rispettivamente al mattino e al pomeriggio.per poter sostenere queste prove sono differenti a seconda del tipo di corso che si intende svolgere: per quanto riguarda la scuola dell'infanzia primaria sono richieste una, unottenuto entro l'anno 2001-2002, une, soltanto per chi è interessato alla scuola dell'infanzia è sufficiente un diploma magistrale triennale.Per le scuole secondarie di I e II grado i titoli che danno il diritto al candidato a sostenere la prova sono presenti all'interno deiin pratica i titoli utili sono: unao undell'alta formazione artistica, coreutica e musicale oppure un titolo equiparato e che sia coerente con le classi di concorso. Sono necessari inoltreche possono essere ottenuti in formaall'interno delle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche. È comunque necessario aver conseguito almenoperdi questiambiti: psicologia, antropologia, metodologie e tecnologie didattiche, pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione. Per i docenti I TP saranno sempre richiesti i 24 cfu universitari e il titolo che permette l'accesso alle classi di concorso e che esse siano in vigore alla data di annuncio del concorso.Per quanto riguarda i, quello per il test di ammissione sarà intorno ai 150 euro, mentre i costi per frequentare isaranno tra i 2000 e i 3000 euro annui e saranno pagati sotto forma di tasse universitarie.