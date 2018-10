Da venditore di rose a medico: la favola del 27enne Rumon

Chi è convinto, e non smette di sottolinearlo, che certe cose accadono solo nelle favole farebbe bene conoscere la storia di Rumon Siddique. Impegno, solidarietà e una buona dose di fortuna sono gli ingredienti base di quella che seppur assomiglia in tutto e per tutto ad una favola, è accaduta realmente e per questo sta facendo il giro del web nelle ultime ore dopo esser apparsa su ‘Repubblica.it’. Parla di un ragazzo che è arrivato in Italia come venditore di rose e che lo scorso 15 ottobre ha discusso la sua tesi in Medicina!

La storia di Rumon

I progetti futuri

Il suo primo impiego, che caratterizza molti dei suoi connazionali, consiste nelI primi 5 anni a Mantova e poiNel capoluogo sicilianodocente universitario di Diritto Commerciale e governatore del Rotary club di Palermo. Il docente, deceduto qualche giorno fa,nell’ambito del progetto ‘Concretizza i tuoi sogni’. Inizia così una nuova vitauna laurea in Medicina.La determinazione di Rumon non si è certo esaurita.e spera di poter rimanere nella sua Palermo. Nel capoluogo siciliano è infatti iniziata la sua favola che gli ha cambiato letteralmente la vita. Il tutto è statodi chi ha voluto aiutare questo giovane ragazzo che vendeva rose tra le vie di Palermo.