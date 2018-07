Regali di laurea: 10 idee per un neolaureato in Economia

La laurea rappresenta un traguardo molto importante nella vita di uno studente, il coronamento di anni di intensi sacrifici, di studio incessante e di tanti esami. Dopo un lungo periodo passato sui libri, è giusto prendersi qualche soddisfazione e festeggiare il giorno della propria laurea con i propri cari e amici. Skuola.net ti aiuta a trovare i regali ideali per uno studente di economia. Tanti consigli utili per scegliere il regalo perfetto e rendere felice chi ha effettuato un percorso di studi economici. Da quelli tipici fino a quelli innovativi. Ecco 10 idee regalo per non sfigurare.





10. Una borsa ventiquattrore

9. Smartphone e/o tablet

8. Gioiello/orologio

7. Libri

6. Un'agenda

5. Una penna stilografica

4. Un corso di formazione

3. Un viaggio

2. Abbigliamento

1. Abbonamenti

Sì, si tratta del regalo perfetto per un laureato in Economia. Rappresenta il simbolo del business-man. Ne esistono in diversi materiali e, ovviamente, di diverso costo. Molto dipende anche dalla laurea: se è triennale magari è meglio optare per colori e tessuti meno impegnativi, se invece è specialistica e dunque il laureato è già proiettato nel mondo del lavoro, una ventiquattrore con tessuti di pregio è il miglior biglietto d'ingresso per la futura professione.Un professionista, un uomo impegnato, non può non avere uno smartphone e/o un tablet in tasca. Anche in questo caso ce ne sono di diversi tipi e prezzi. Consigliamo, per una miglior adattabilità, di sceglierne della stessa marca o dello stesso sistema operativo (IOS o Android). Se si vuole personalizzare al massimo il proprio regalo, puntare su una cover frizzante e spiritosa, ma sempre spendibile in ambito lavorativo.Una collana, un anello e un bracciale rimangono sempre dei must in tema di regali, per lei. Per lui, un grande classico è l'orologio. Ci sono anche linee di gioielleria che realizzano oggetti personalizzabili con iniziali o aforismi che possono essere l'idea vincente.Se il laureato in questione è grande amante della lettura, anche i libri potrebbero essere un regalo gradito. Magari optare per un'edizione rara o con una rilegatura particolare. Se non si è del campo, meglio farsi consigliare da amici o dello stesso negoziante.Da abbinare alla ventiquattrore, l'agenda è un must che non può mancare. Sì, ormai si fa tutto con lo smartphone, ma ancora resistono (ed esistono) grafomani a cui piace organizzare le giornate di lavoro scrivendo a mano. Ce ne sono tantissime, da quelle professionali a quelle più simpatiche. Da scegliere, ovviamente, in base al carattere del festeggiato.Con la ventiquattrore e l'agenda, anche la penna è il regalo perfetto per un vero business man. Utile per scrivere appunti, ma anche - è questo l'augurio più grande che si possa fare - per firmare contratti e/o documenti importanti. Anche in questo caso, ne esistono di tanti materiali e di costi diversi. Scegliere in base alle inclinazioni del festeggiato.Anche se la laurea rappresenta un primato, non si finisce mai di imparare. Soprattutto in ambito economico, la normativa cambia spesso, dunque bisogna essere sempre aggiornato. Perché, dunque, non regalare un corso di formazione, magari all'estero, per rendere la preparazione del fortunato festeggiato anche più solida? Online o in presenza, ce ne sono tanti ormai che possono far il vostro caso.Dopo tante fatiche, giornate (e serate) spese sui libri, perché non regalare un bel viaggio? Un biglietto di andata e ritorno per paesi lontani (Usa o Australia ) o emergenti (Qatar, Emirati Arabi) o evergreen (Gran Bretagna, Francia Germania ). Si può optare anche per qualcosa di più low cost, ma sempre di livello, come i weekend all'insegna del benessere o all'avventura. Davvero, si tratta di una scelta vasta e modulabile in base ai gusti del festeggiato.Un capo di abbigliamento può essere la scelta giusta e apprezzata, purché scelta con stile. Per un uomo, via libera a cravatta, completi o accessori utili per la futura professione. Anche per le donne la scelta è vasta, sempre in base ai gusti di chi riceve il regalo. Sempre ben visti e meno impegnativi, in questo caso, sono gli accessori: foulard, borse, ecc.Se il festeggiato o la festeggiata è patito di musica, una bella idea regalo può essere un abbonamento annuale alle piattaforme come Spotify o Deezer. Se, invece, è amante delle serie Tv perché non puntare su Netflix?