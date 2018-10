Arriva il "Netflix" dei libri universitari per comprarli... in streaming

Il caro libri, per molti studenti universitari, è davvero un problema non certo di poco conto, anzi. Oltre alle tasse universitarie e all’affitto, per chi è fuorisede, il costo dei testi pesa sulle tasche dei ragazzi e delle loro famiglie. Proprio per questo motivo, due ex studenti dell’Università Bocconi di Milano hanno pensato ad una app, Perlego, che risolve il problema dell'acquisto dei libri. Scopri di cosa si tratta!

Come funziona l’app

Vantaggi non solo per gli studenti

Si chiama Perlego e mira a rivoluzionare il sistema universitario per quanto riguarda l’acquisto dei libri. In che modo? Semplice,con un abbonamento mensile si ha accesso ad uncome dispense, testi di approfondimento e manuali in formato eBook. Per il momento è possibile consultare il tutto da pc o tablet ma ben presto, assicurano i due founder Gauthier Van Malderen e Oliviero Muzi Falconi, anche dallo smartphone.sarà quindi possibile accedere a contenuti di vario genere, l’importante è essere connessi!Se stai pensando che Perlego sia vantaggiosa solo per gli studenti come te, ti sbagli.i primi perché vedono tutelati i loro diritti visto che nulla si può scaricare, mentre i secondi riescono con questa app ad aumentare i proprio profitti.tra cui otto tra i dieci principali attori sulle scena dell’editoria universitaria. Al momento i testi a disposizione sul Perlego sono solo in lingua inglese e riguardano l’università ma