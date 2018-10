Le 10 cose da avere con te quando inizi l'università

Il primo semestre universitario sta per cominciare! Che per te sia un “back to university” o, piuttosto, l’inizio di una nuova avventura, sappiamo che questo è il momento dei buoni propositi e dei traguardi da raggiungere. Da ottobre - hai già promesso - frequenterai tutte le lezioni e darai tutti gli esami, senza rimanere indietro!

Certo, sarà difficile riuscire nel tuo intento senza degli “alleati” che ti aiutino nei prossimi mesi. Skuola.net vuole consigliarti gli strumenti definitivi a cui proprio non potrai rinunciare per affrontare il prossimo anno accademico, le cose geniali che ti salveranno nei momenti di difficoltà e che scoprirai di aver sempre voluto con te. Prima fra tutte, un conto PayPal per fare i tuoi acquisti online e in sicurezza. Vuoi scoprire le altre?

Abbonamento ai mezzi pubblici

Bicicletta

Fare il biglietto ogni volta che ci si sposta per un’uscita con gli amici o per andare in facoltà è tutt’altro che pratico, oltre che poco economico. Spesso gli universitari. Informati su come usufruire delle agevolazioni nella tua città: in alcuni casi è necessario portare, oltre alla documentazione universitaria, anche il modello ISEE.

Carta della matricola

Tessera della copisteria

Lunch box

In alternativa, c’èSe studi in una città piccola o se la tua università non è troppo lontana da casa, la bicicletta è pratica, ecologica ed economica. Non avrai problemi di parcheggio e potrai utilizzarla nei momenti liberi per escursioni e passeggiate. E nell’epoca della sharing economy,. In molte città italiane esistono ormai servizi di bike-sharing a consumo. Paghi solo quando usi il mezzo,Alcuni atenei la chiamano “carta dello studente”, altri “tessera dell’università”, altri ancora “smart card” o “student card”. La sostanza non cambia: la carta riporta il, e ti permette di accedere agli irrinunciabili servizi della facoltà: prendere libri in prestito in biblioteca, ad esempio, o usare la mensa, o ancora usufruire dell’aula computer. Senza contare che, grazie a questa, puoi approfittare di sconti e agevolazioni per studenti nella tua città!Tutti gli studenti sanno che, senza le dispense dei prof, non si sopravvive. E che a volte, fotocopiare pagine e pagine di appunti del proprio compagno di corso può decidere le sorti di un esame. E chi vuole rinunciare a tutto questo? Ovviamente nessuno: per questo ogni universitario sa che la prima cosa da fare, appena iscritto, èche lo accompagnerà dal primo esonero alla rilegatura della tesi.

Thermos

Tablet

Carica batterie portatile

Evidenziatori arcobaleno

Non tutti gli studenti hanno a disposizione una mensa universitaria, oppure si trova in una zona della città piuttosto lontana dalla facoltà. Risultato: tra una lezione e l’altra, in pausa pranzo si scelgono i soliti fast food con il doppio svantaggio di veder lievitare il girovita e precipitare le proprie finanze. Per questo il, per un pranzo genuino pronto da gustare. Se non sai quale scegliere, sui maggiori e-commerce online c’è una vasta scelta con gli accessori più utili. E se qualcosa va storto, con PayPal puoi essere rimborsato! Il caffè, diciamocelo, è uno dei più importanti alleati del periodo pre-esame: il migliore amico delle nottate sui libri! E cosa c’è di meglio di unvicino per tutti quei momenti in cui il sonno vince sull’ansia da bocciatura? Online ne trovi di tutti i tipi, dal design classico o moderno, o dalle forme più strane. Consigliatissima la tazza termica da cui poter bere direttamente (senza doverne sporcare altre!).Ottimale per dimensioni e per efficienza:. Puoi prendere appunti rapidamente e archiviarli senza rischiare di perdere nulla, o usare app per registrare la spiegazione del professore. E poi, puoi consultare il sito di ateneo per le informazioni che non riesci a decifrare dalla bacheca della segreteria studenti, puoi dedicarti allo shopping online nei momenti di pausa… tanto con PayPal puoi farlo in sicurezza ovunque tu sia, senza dover usare il numero di carta o dover immettere tuoi dati personali! Serve aggiungere altro?E’ inevitabile che, a un certo punto della giornata, il tuo smartphone decida di abbandonarti. Tra una telefonata, un WhatsApp e l’ultimo post su Instagram, la batteria è andata. Ed è questo il momento in cui tirerai fuori, immancabile nel tuo zaino! Quanto grande deve essere? Con una da 10.000 mAh (questa è l’unità di misura) puoi farci almeno tre ricariche complete.

Account PayPal

Arriverà il momento in cui ti dovrai mettere a studiare seriamente. Qui entrano in campo gli evidenziatori:. Impossibile stare senza: meglio acquistarli in stock online con il tuo account PayPal e riceverli a domicilio senza fare troppi giri tra le cartolerie di zona. Non vorrai perdere altro tempo di prezioso studio?Che lifestyle universitario sarebbe, senza gli? Ormai tantissimi studenti, per ragioni di comodità e di risparmio, si rivolgono all’e-commerce. Ma per pagare in sicurezza, nel tuo “equipaggiamento” da università. Per pagare online con PayPal, infatti, non ti serve altro che la tua email e la password PayPal o il numero di cellulare e il PIN, cosìIn più, PayPal ti può rimborsare se non ricevi il tuo ordine o se quello che hai ricevuto è molto diverso dalla descrizione del venditore. Inoltre, se sei un universitario fuori sede, la tua famiglia, tramite il proprio account PayPal, può trasferire denaro sul tuo : basta il tuo indirizzo email o il numero di telefono!: registrati con l’email, crea una password e collega il metodo di pagamento che preferisci tra una prepagata, una carta di credito/debito o il conto corrente. E ricordati che inviare denaro a familiari e amici con PayPal è gratis se usi il conto corrente o il saldo!

