Scarica tutti gli appunti che vuoi con il nuovo servizio Premium di Skuola.net

In vista di un esame la cosa peggiore che può capitare ad uno studente è rendersi conto di non essere abbastanza preparato. Per evitare che l’ansia e il panico prendano il sopravvento, e che la possibilità di bruciare l’appello diventi realtà, noi di Skuola.net abbiamo pensato ad una soluzione semplice e veloce per questo problema. Scopri quale! Di cosa stiamo parlando? Semplice, del nostro Store ricco di appunti su tantissime materie e argomenti. Con i nostri appunti, superare brillantemente gli esami sarà un gioco da ragazzi soprattutto grazie al nuovo Servizio Premium. Scopri come usarlo!

Cos’è il Servizio Premium

Ilè un servizio diche ti consente, per il periodo di durata dell’abbonamento,. Ci sono infatti ben tre opzioni tra le quali scegliere: annuale, trimestrale e mensile. Insomma ce n’è per ogni esigenza! Grazienon dovrai pagare il download ogni volta che scarichi un appunto!Per riconoscere i nostriti basta cercare gli appunti con l’indicazione “Premium” vicino al titolo.

Curioso di scoprire come acquistare uno degli abbonamenti? Non ti resta che continuare a leggere per saperlo!

Come attivare il tuo abbonamento

Il primo passo da fare, per poter usufruire diè completare la registrazione su Skuola.net.

Solo dopo potrai acquistare l’Abbonamento che ritieni faccia al caso tuo. Nello specifico ecco cosa prevedono le tre diverse tipologie di abbonamento:

Annuale, ha un costo di 3,99 euro al mese e consente di scaricare 10 appunti ogni mese e di usufruire dell’assistenza via mail e telefonica;

Trimestrale, ha un costo di 7,99 euro al mese e consente di scaricare 5 appunti ogni mese e di usufruire dell’assistenza via mail e telefonica;

Mensile, ha un costo di 12,79 euro al mese e consente di scaricare 3 appunti ogni mese e usufruire dell’assistenza via mail.

L’upgrade dell’abbonamento

Vuoi disdire l’abbonamento?

Per il pagamento del tuo abbonamento ti basterà usare Paypal. L’abbonamentosi rinnoverà da solo, quindi ogni mese potrai ricominciare a scaricare tutti gli appunti per il prossimo esame!Se ti accorgi che, perché ti rendi conto di aver bisogno di un numero di appunti maggiore di quello previsto dall’opzione da te scelta, puoi tranquillamente effettuare un upgrade in qualsiasi momento. Ti basterà cliccare sulla voceche trovi all’interno della sezionesul sito di Skuola.net. Il nuovo abbonamento ti sarà attivato immediatamente, fantastico non trovi?!Nessun problema! Se vuoi disdire il tuo abbonamento, puoi farlo, senza che ti venga applicata alcuna penale, attraverso il link https://www.skuola.net/universita/profilo-fatturazione/modifica

Ti basterà selezionare l’opzione ‘Disdici abbonamento’ che trovi nella sezione e il tuo abbonamento verrà interrotto. Ma non temere, potrai continuare ad usarlo fino alla scadenza prevista.

Cosa aspetti, corri a scoprire quale abbonamento Premium fa più al caso tuo e non perdere tempo per attivarlo!



