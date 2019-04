Invita i genitori alla laurea, ma era una bugia: studentessa scappa in treno

Sembra il copione di uno spettacolo teatrale e invece è ciò che è realmente accaduto a Roma: una studentessa ha inscenato la sua laurea ma si sa, le bugie hanno le gambe corte e la clamorosa bugia è venuta subito a galla!

La laurea? Una bugia: studentessa scappa in treno

Unae residente a, ha invitato i genitori alla propria discussione della tesi di laurea, ma all’arrivo dei due la ragazza in balìa dell’ansia per non saper cosa fare e come gestire la situazione forse sottovalutata,, abbandonando corona di alloro e vestito a casa.I genitori, preoccupati per il dileguarsi della figlia, ne hannoai Carabinieri, che hanno immediatamente allertato la ricerca della giovane, trovata alla fine dallaa bordo di un convoglio diretto aPer il ciclo ‘tutto bene quel che finisce bene’: dopo essere venuti a conoscenza della farsa, i genitori hanno potuto finalmente riabbracciarla alla stazione ferroviaria di santa Maria Novella.