Fuori sede e matricola? Come scegliere l’alloggio giusto in una nuova città

Appartamento, camera o residenza?

Occhio alla posizione

Come contenere le spese?

Più servizi, più studio e divertimento

La scuola e gli esami di maturità sono finalmente finiti ed è già ora di pensare al futuro! Tanti ragazzie, se si iscriveranno in un ateneo lontano dalla propria città, andranno a vivere da soli. Sei anche tu tra questi studenti? Tra pochi mesi, allora, non solo comincerai a costruire le basi del tuo domani - impegnandoti seriamente tra lezioni ed esami - ma imparerai anche a cavartela in autonomia.. Skuola.net, insieme a, il più grande, ti spiega come scegliere la soluzione più adatta a te e alle tue esigenze.Una delle prime cose da stabilire è la. Meglio? Ogni soluzione ovviamente ha i suoi vantaggi. Ad esempio, affittare unè sicuramente più adatto a chi ha la necessità di essere autonomo, o ha abitudini difficili da conciliare con quelle di altri coinquilini. Unaè di sicuro la scelta migliore per chi vuole contenere le spese e provare a socializzare fin da subito. La, invece, è perfetta per chi, oltre a voler vivere in una comunità studentesca vivace e stimolante, vuole usufruire di tutti i servizi a disposizione, che accompagnano lo studente passo passo nella vita universitaria.Di qualsiasi tipo siano le proprie esigenze,può venire incontro a tutti gli universitari., in due diverse soluzioni abitative:, collegi universitari di Merito, e, camere in residenze e appartamenti.Un trucchetto per vivere anni universitari indimenticabili è quello di. Ancora meglio se è possibile raggiungere la facoltà a piedi o in bicicletta, per azzerare le spese dei trasporti. Se nei dintorni sono presenti supermercati, copisterie (fondamentali per gli studenti), ristoranti take away e lavanderie è sicuramente un vantaggio!Gli alloggisono collocati in zone centrali o comunque ben posizionate rispetto agli atenei, in modo da poter vivere la città e l’università senza troppi problemi legati agli spostamenti. Spesso, poi, i servizi principali per il tuo lifestyle universitario, puoi trovarli all’interno della stessa residenza:Ovviamente, una delle prime cose a cui pensa ogni studente, è che sia accessibile alle proprie tasche. Sicuramente una delle soluzioni più comuni è quella di, scegliendo di. Un altro modo ottimo per tenere a bada le spese da fuori sede è quello di scegliere. Le residenze, ad esempio, possono prevedere fino al 30% di riduzione, con importi e condizioni variabili che è possibile consultare all’interno dei bandi di ammissione Diciamo la verità, si studia meglio se, oltre a frequentare le lezioni,. In questo, la scelta dell’abitazione può dare sicuramente un aiuto a socializzare e a vivere i propri hobby e passioni. Nelle, ad esempio, è possibile frequentare, suddivisi per area disciplinare, non solo per dedicarsi alle attività che si preferiscono,. Tra i servizi, ancheper dare il massimo nei propri studi. Oltre 500 tutor tra dottorandi, ricercatori ed esperti, ti guideranno, infatti, nella comprensione delle materie e ti aiuteranno ad andare oltre i confini del programma di studio. E per chi è già proiettato nella ricerca di un lavoro,interno che costruirà con te un percorso di orientamento professionale. Ma anchedà la possibilità di concentrarsi sullo studio e sulla vita universitaria aiutando gli studenti sugli aspetti più “antipatici” della vita da fuori sede. Infatti, è prevista la presenzae le problematiche che possono insorgere come, ad esempio, le pratiche di registrazione e quelle relative alle utenze o alla tassa dei rifiuti, o possibili attività di manutenzione. Se l’appartamento, poi, è all’interno di una residenza universitaria,Per tutti gli universitari che stanno cercando una sistemazione sicura e adatta alle esigenze degli studenti fuori sede, al riparo dalle brutte sorprese della “giungla” degli annunci fai da te,! Le strutture, dotate di tutti i comfort, sono nelle maggiori città italiane:. Per chi vuole studiare all’estero,. Da oggi poi l’offertasi arricchisce di nuove soluzioni in Veneto,La, frutto della collaborazione tra, dispone disia in camere singole che doppie, con angolo cottura e bagno privato., la nuova residenza Camplus offre, dai mono ai quadrilocali, tutti con soggiorno, cucina e bagno privato. Le camere da letto disponibili nella struttura sono di diversa tipologia: singole, singole superior e doppie. Senza contare le aree comuni: le residenze Camplus dispongono di zone. Agli studenti possono contare anche su lavanderia, deposito bici, reception diurna e custodia notturna. A, inoltre, sono disponibili anche mensa, cucine collettive, servizio di ristorazione e bar. Per scoprire cosa offre Camplus nella tua città universitaria, scopri tutte le soluzioni di Camplus Apartments