Università, il doppio libretto per studenti transgender: gli atenei che hanno a cuore i diritti

Doppio libretto, la situazione in Italia

Politecnico di Torino

Università degli Studi di Torino

Università di Pavia

Università degli Studi di Milano

Università Bicocca di Milano

Politecnico di Milano

Università degli Studi di Brescia

Università degli Studi di Bergamo

Università degli Studi di Padova

Università di Trieste

Università di Udine

Università di Trento

Università di Verona

Università Ca’ Foscari Venezia

Università IUAV di Venezia

Università degli Studi di Genova

Università degli Studi di Bologna

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Università di Parma

Università di Ferrara

Università degli Studi di Siena

Università per Stranieri di Siena

Università di Pisa

Università di Firenze

Università degli Studi di Perugia

Università degli studi di Urbino Carlo Bo

Università di Macerata

Università degli Studi di Camerino

Università della Tuscia

Università degli Studi dell’Aquila

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Università L’Orientale di Napoli

Università della Campania Luigi Vanvitelli

Università di Bari Aldo Moro

Università degli Studi di Palermo

Università degli Studi di Messina

Università degli Studi di Catania

Doppio libretto e carriera alias, i limiti (ancora) non superati

Un gesto importante, nonché un segnale forte di civiltà, quello fatto dall’qualche giorno fa. L’ateneo lucano ha infatti compiuto un passo in avanti in tema di diritti civili, istituendo la cosiddetta, meglio nota comeCosa significa? Nulla di complicato! In semplici e poche parole, uno studente transgender avrà la possibilità di adottare, esclusivamente all’interno dell’ateneo,Tanti infatti i ragazzi che contemporaneamente al loro percorso universitario ne affrontano un altro, certamente più importante e personale, che è quello di transizione da un sesso ad un altro. Una decisione, quella presa dall’Università della Basilicata, che andrà adche fino ad oggi hanno dovuto affrontare situazioni frustranti e spesso umilianti.Guarda anche:Avere fuori l’aspetto di una lei ma in tasca un libretto che indica un lui, o viceversa. Nasce dall’esigenza di risolvere questo problema, fonte di imbarazzo ma anche di situazioni spiacevoli, la decisione di istituire da parte dell’ateneo lucano, ultimo in ordine di tempo a fare questola possibilità di avere il doppio libretto. Diversi infatti gli atenei, ma va specificato che ne mancano ancora molti all’appello, che in questi anni hanno mostrato un interesse reale e concreto aCome riportato da ‘Universitrans’, in base ai dati aggiornati a giugno 2018 (gli ultimi disponibili) in Italia su 68 atenei pubblici,mentre 6 forniscono altri tipi di tutele. EccoA queste, dopo giugno 2018, si sono aggiunte(settembre 2018) l’(ottobre 2018) e, come detto, l’Nonostante rappresenti un passo in avanti in tema di diritti civili, nonché la soluzione a tanti problemi vissuti da ragazzi transgender, laNon trattandosi di un documento ufficiale, infatti,che, invece, riporta i dati anagrafici dello studente in fase di transizione. Inoltre non è estendibile, sempre per il medesimo motivo, ad atti ufficiali come ad esempio. In questi casi, quindi, lo studente o la studentessa in fase di transizione sono costretti a. In sostanza, come già detto in precedenza,e non ha valore legale al di fuori. La carriera alias decade nel momento in cui lo studente decide di revocarla dopo aver ottenuto la rettifica anagrafica.