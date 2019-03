Spring break: le migliori destinazioni per le vacanze di primavera

L'invero è finito. Le belle stagioni sono arrivate, le giornate iniziano ad allungarsi. A separarci dall’estate ci sono solo pochi mesi. Un periodo ancora troppo lungo per lo studente universitario costretto a passare le sue giornate tra libri, aule universitarie e lezioni.

In America per addolcire questo periodo di transizione hanno inventato lo spring break.

Lo Spring break, letteralmente vacanza di primavera, è una consuetudine accademica dei college anglosassoni. In primavera gli studenti hanno a loro disposizione alcuni giorni per interrompere le lezioni prima del faticoso periodo di esami. Molti colgono l'occasione per partire verso qualche meta “modaiola”, ballare, divertirsi e conoscere gente nuova.

Le nostre università non prevedono lo Spring break. Quest'anno, però, il calendario arriva in nostro soccorso. La settimana di pasqua cade nel mese di aprile. Molti atenei restano chiusi da giovedì 18 aprile 2019 a martedì 23 aprile 2019. Considerando che il 25 aprile è l'Anniversario della Liberazione, il periodo di vacanza per gli studenti si allunga ad oltre una settimana.

Quale periodo migliore di questo per organizzare viaggi e vacanze, per staccarci dalla routine e ricaricarci in vista della temuta sessione estiva?

Ecco alcune mete per trascorrere una pausa primaverile in stile americano, viaggiando verso destinazioni divertenti, cercando di farlo senza spendere troppo.

Miami

Croazia

. La metà per eccellenza per trascorrere lo spring break. Appuntamenti “on the beach”, sfrenati “pool party” e lunghe serate “in da club”, a Miami lo spring break è quasi una religione, un evento capace di bloccare la città per giorni. Dato il grande numero di turisti i pacchetti e le offerte abbondano. Se riusciamo a passare indenni l'ingente costo del biglietto aereo, il sogno si potrebbe trasformare in realtà.Sole, mare e party! In Crozia sono molti gli eventi per festeggiare lo spring brak all'insegna di

Le principali mete turistiche sono a poche ore dall'Italia mentre il costo della vita, se confrontato con quello del nostro paese, è decisamente più basso.

Spagna

. La Spagna è ricca di località che offrono il loro meglio proprio in primavera. Città sospese tra l'arte e il divertimento, spesso sul mare, belle da vivere e da esplorare.

Dato da non trascurare la presenze, in erasmus, di nostri molti colleghi pronti ad offrirci un riparo sicuro (e gradis) dove alloggiare.