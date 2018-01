5 look da bocciatura che non devi indossare all'esame universitario

Gennaio è certamente uno dei mesi peggiori per ogni studente universitario: è infatti sinonimo di sessione d’esami che a sua volta vuol dire stress, tanto stress. Dopo settimane di studio matto e disperato, finalmente arriva il giorno del grande appuntamento. L’ansia e la tensione sono ai massimi livelli, spesso dopo una notte passata in bianco a ripetere quanto studiato. Capita quindi che, presi dalla frenesia di uscire subito di casa per raggiungere l’università, molti di voi trascurino il look. Errore questo che viene troppo spesso sottovalutato. Noi di Skuola.net, attenti ad ogni aspetto della vostra vita universitaria, abbiamo quindi deciso di elencarvi i 5 peggiori look adottati da voi il giorno dell’esame.

5. Non vi verrà chiesto di affrontare un percorso ad ostacoli

4. Via gli accessori da ‘casalinga disperata’

3. No alle magliette portafortuna che vi portate dietro dall’esame di terza media

2. L’esame non è l’ora di ginnastica

1. Non c’è nessun gran ballo post esame

Nonostante gli esami vengono spesso descritti come dei veri e propri percorsi ad ostacoli, ricordate che si tratta di una metafora. Vuol dire che le domande dei prof potrebbero essere tutt’altro che semplici.nessuno vi chiederà di saltare veri e propri ostacoli fisici!Piastra, elastici e trucchi diventano un qualcosa di sconosciuto durante la sessione d’esami. Perché avere cura di se stesse se l’unica persona che incontrerete durante il giorno è la vostra coinquilina, anche lei vittima dello studio matto e disperato?!il tanto utile mollettone che serve a tenervi i capelli mentre cercate di memorizzare quell’argomento così difficile, lasciatelo pure a casa.È quindi normale, il giorno di un esame, avere con sé un braccialetto, un portachiavi o qualcosa di simile. Altri, però, non si accontentano di piccoli oggetti, ma hanno come portafortuna un capo d’abbigliamento, ad esempioSe il vostro portafortuna è proprio una maglietta, sappiate che non è il caso di indossarla.Le settimane prima di un esame sono un po’ come un periodo di letargo. Le giornate trascorrono tra un libro e un altro, senza mai uscire di casa né vedere amici.che non riuscite a staccarvi neanche il giorno dell’esame. Dopo giorni in tenuta ginnica perché indossare un jeans e una camicia? La risposta è semplice,, al di fuori del cervello che certamente non necessita della tuta!C’è chi invece vede il giorno dell’esame come l’opportunità per togliersi finalmente di dosso gli abiti comodi, testimoni delle lunghe giornate di studio. La conseguenza? EccoRicordate che l’esame non prevede né un cocktail di benvenuto tanto meno è seguito da un momento danzante stile ‘Ballo delle debuttanti’. Di conseguenza

Manlio Grossi