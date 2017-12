In cerca di coinquilini? Ecco l'app che fa scoccare il "colpo di fulmine"

Se sei uno studente fuori sede, sai benissimo che una delle difficoltà che bisogna affrontare, oltre ai rigidi turni delle pulizie, è sicuramente la convivenza con i coinquilini. Non sempre, infatti, l’incastro è perfetto. Spesso capita di condividere la casa con persone molto distanti, per abitudini e caratterialmente, da te. Ecco quindi nascere situazioni poco piacevoli che possono ripercuotersi sulla tua serenità personale. Come evitarle? Grazie all’app Badi è possibile. Scopri come!

Come funziona

Si chiama. Sì, hai capito bene, un pò come le tradizionali app usate per cercare l’amore. Grazie al suo sistema di intelligenza artificiale, Badi a(età, sesso, gusti musicali, interessi, passioni)In questo modo quando suoneranno alla porta per visitare la stanza libera nell’appartamento in cui vivi, saprai già che dall’altra parte c’è una persona che ha con te molte cose in comune. Non dovrai quindi più fare appello alla tua fantasia per trovare scuse con cui giustificare dei rifiuti. Inoltre