Motor1Days: se sei appassionato di motori, questo weekend sei impegnato

Se sei un appassionato di motori, in tutte le loro forme, questo weekend sei impegnato. Infatti sabato 18 e domenica 19 aprile all'autodromo di Modena c'è la terza edizione dei Motor1Days. Un evento organizzato dal portale specializzato Motor1.com per celebrare la passione verso tutto ciò che ha un motore, a due e a quattro ruote, sulla strada reale o virtuale. Ci saremo anche noi di Skuola.net, perché condividiamo le stesse passioni degli studenti che animano la nostra community. Se volete unirvi a noi, le registrazioni sono ancora aperte.

Drive Experience, Hot lap, Off-road, Kart Cross, gaming, musica...

Il team di Motor1.com darà vita a un weekend entusiasmante ricco di esperienze di guida, trasformando l’Autodromo di Modena nel luogo giusto dove trovarsi per toccare con mano tutto ciò che l’eccellenza dell’automotive internazionale può offrire. Il programma è vario e pieno di appuntamenti diversi, così da accontentare proprio tutti: si parte daiintenti a raccontare i segreti di almeno 100 gioiellini firmati dalle case automobilistiche di mezzo mondo. Chi ama le emozioni forti non si farà di certo scappare l’e la, vere e proprie avventure a bordo di SUV e kart cross fatti apposta per chi non riesce a stare lontano da sabbia e fango.

E-sport con simulatori di ultima generazione per sfide pazzesche

Tu che non puoi fare a meno di una partita al giorno a F1, Assetto Corsa, Gran Turismo, Forza Motorport (e chi più ne ha più ne metta...), ai Motor1Days troveraiche permetteranno a tutti di salire a bordo dellee di sfidarsi alla ricerca del tempo migliore sul tracciato dell’Autodromo di Modena, grazie alla tecnologia e giocabilità del videogame, il gioco di guida Made in Italy. Ci saranno tre tornei in calendario: i, dopo una sessione di allenamento supportati da veri esperti, potranno mettere subito alla prova le abilità acquisite; icercheranno conferme e tenteranno di alzare l’asticella delle loro performance; i membri del Toyota Club Italia vivranno l’emozione di salire e bordo e guidare l’auto dei loro sogni.. La ciliegina sulla torta è la collaborazione con il team Toyota Gazoo Racing, la divisione sportiva della casa automobilistica del Sol Levante. È grazie a loro che gli appassionati potranno, seppur virtualmente, guidare la Toyota Yaris WRC e sfidare all’ultima staccata amici e player di ogni parte d’Italia.

Crazy run, DJ set e special guest

Domenica 19 maggio sarà poi il turno della Crazy Run, la 500km di puro divertimento in cui 80 team super selezionati a bordo dei loro bolidi dovranno superare 10 checkpoint segreti da scovare risolvendo degli enigmi. L’arrivo della gara più pazza d’Italia si terrà proprio all’Autodromo di Modena, con tanto di premiazione e party finale, tra

Vuoi saperne di più? Visita il sito Motor1Days.com e registrati subito!