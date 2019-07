Instagram Stories, revival anni ’80 e borracce: ecco l’estate 2019 della GenZ

Hit estive, Calipso la canzone dell'estate

Una canzone, un viaggio, un capo d’abbigliamento, un accessorio, un modo di dire: ogni estate degna di questo nome è fatta di tormentoni. Soprattutto chi frequenta le spiagge lo sa bene: centinaia di persone che si vestono allo stesso modo, parlano delle stesse cose o canticchiano in coro un brano non appena le prime note escono fuori da qualche altoparlante. C’è però una categoria che ha gusti molto particolari: i ragazzi.- giovani nati a cavallo del nuovo Millennio – chiedendolo direttamente a 1000 di loro.Guarda anche:Non si può non partire dalla musica, il filo conduttore delle vacanze e più in generale delle giornate estive. Quale sarà la? La canzone simbolo di quest’anno porta la firma di una squadra di artisti per cui i ragazzi vanno pazzi: è l’arabeggiante “”, votata da quasi il 19%, brano che vede assieme in un colpo solo - cantando sulla base di- il vincitore dell’ultimo Sanremo,. Al secondo posto (16%) un’altra accoppiata da record:. Terzo gradino del podio per un rapper old style che però piace anche alle nuove generazioni:(14% dei voti).Ma le altre canzoni che completano la top10 dei tormentoni musicali dell’estate 2019 non sono certo da meno. Quarta posizione per “Dove e quando” di Benji & Fede. Quinta piazza per la consueta hit dei dj-produttori Takagi & Ketra: “Jambo”, cantata dalla fedelissima Giusy Ferreri e dall’artista giamaicano OMI. Scendendo ancora, al sesto posto troviamo gli immancabili Thegiornalisti con “Maradona y Pelé”. Così come l’artista che occupa il settimo posto è un’ habitué delle classifiche estive: è Baby K con la sua “Playa”. Ottava posizione per “Domenica” di Coez, nona per “Nuova era” di Jovanotti (brano di lancio del suo ‘Jova Beach Party’). A chiudere un’altra coppia: Elisa & Carl Brave con “Vivere tutte le vite”.Sempre interessante osservare anche le tendenze che caratterizzano i mesi estivi, quelli in cui, complici il bel tempo e le lunghe giornate, tradizionalmente ci si ‘esprime’ di più.. Buona parte dei ragazzi (poco più del 12%), invece, è stata conquistataavvenuto sulla scorta del(giunta alla terza stagione).Ma il 2019 sarà ricordato anche come l’anno del: molti ragazzi, seguendo l’esempio della giovane attivista svedese Greta Thunberg, hanno riscoperto una spiccata sensibilità ambientalista. Così, per evitare l’inquinamento dovuto allo smaltimento delle plastiche, gli zaini dei ragazzi si sono riempiti di(lo dice l’11%).Ogni estate, poi, ha la sua sfida social. Quella del 2019 e senza dubbio laProtagonista ancora una bottiglia. L’obiettivo? Aprirla facendo saltare il tappo a vite con un calcio circolare. Un’impresa con cui si sono cimentati per primi i vip d’oltreoceano ma che, ben presto, ha coinvolto milioni di persone nel mondo, talvolta in situazioni davvero stravaganti. La parola dell’anno?, termine usato a ripetizione da una delle concorrenti del programma “Temptation Island” per descrivere qualsiasi cosa, è ormai diventato di uso comune, indicato dal 10% dei ragazzi.Infine uno sguardo alle mete delle vacanze, quelle organizzate o semplicemente sognate dalla GenZ.(14%), perfetta per unire spiagge incantevoli e vita notturna. L’Isola la spunta di pochissimo su una città dove, invece, il tema dominante è la festa: è la spagnola Barcellona (circa 13%), con la chilometrica Rambla e i mille locali. Alle loro spalle un altro testa a testa, tra due destinazioni simbolo per le vacanze dei ragazzi: la riviera romagnola (Rimini, Riccione, ecc.) e il Salento (Santa Maria di Leuca, Gallipoli, ecc.), scelte entrambe da circa l’11% degli intervistati, dove trovare una discoteca o un party in spiaggia non è certo cosa complicata. Chiude la Top5 un evergreen: Malta (6%).