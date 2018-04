Universitari d'Italia: 7 su 10 restano a casa con i genitori durante gli studi

Lo studente universitario che rimane a casa con mamma e papà, mantenuto di tutto punto, fino alla soglia dei trent'anni (se non oltre)? Uno scenario che in Italia, purtroppo, è un fenomeno molto diffuso. A confermarlo sono anche i dati dell'ultimo rapporto Eurostudent 2016-2018: rispetto ai giovani italiani, ad esempio, i loro coetanei scandinavi o anglosassoni sono decisamente più intraprendenti. Si tratta, però, di una conclusione che merita subito una precisazione: il nostro sistema, ad oggi, non fa nulla per 'finanziare' l'indipendenza dei giovani. Basti pensare allo strumento dello stage: opportunità di formazione e inserimento nel mondo del lavoro che, il più delle volte, si traducono in rimborsi minimi e mansioni degradanti rispetto al curriculum costruito con anni di sacrificio.

Cosa si fa all'estero per emancipare i ragazzi

Il rapporto Eurostudent

Lavoretti? Solo in estate

Vivere da soli? Quasi nessuno lo fa col partner

Il sistema non aiuta

I giovani italiani, poi, escono ulteriormente penalizzati da. In Danimarca, ad esempio, una rete di assegni mensili e prestiti a tasso agevolato rende sconveniente, oltreché raro, restare aggrappati ai genitori., invece, ci sono altre modalità di: innovative politiche abitative, il sostegno alle ragazze madri e delle mamme single, la fiscalità agevolata per le nuove imprese o per i lavoratori autonomi all’inizio della carriera.La fotografia scattata dal rapporto Eurostudent per il triennio 2016-2018 è ben nitida: gli studenti di casa nostra preferiscono concentrarsi sullo studio e raramente lavorano per pagarsi libri e rette universitarie. Rispetto ai giovani italiani, fanno peggio solo i maltesi:. La, invece,, ben al di sotto della metà della popolazione studentesca., con la maggior parte dei ragazzi in età universitaria già alle prese con i problemi di tutti i giorni, con partner e figli da accudire.In Germania lo fa il 54% dei giovani e, in generale,. In, il 17% si trova degli impieghi saltuari e stagionali (senza contratti regolari o stipendi fissi), solo l'11% è impegnato stabilmente.Seo compagna,questa cifra"Se molti meno studenti rispetto alla media europea smettono di vivere con i genitori, il problema – commenta– è senza dubbio riconducibile alla situazione del diritto allo studio, come la condizione abitativa: in molte città universitarie gli affitti sono alle stelle, anche a causa di un'offerta pubblica quasi del tutto assente. E, in una situazione per cui le ore spese tra lezioni e studio individuale sono le più numerose d'Europa, per gli studenti italiani svolgere contemporaneamente un lavoro è molto difficile".