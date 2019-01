Scuole fredde, rientro da brividi: 4 studenti su 10 si lamentano per le aule gelide

L’inverno deve ancora raggiungere il suo picco massimo ma le scuole sono già in affanno. Se ne sono accorti gli studenti che, dopo la lunga pausa per le festività natalizie, hanno fatto ritorno in classi, molto spesso, gelide. Colpa soprattutto di riscaldamenti malfunzionanti, di strutture vecchie e quindi termicamente inefficienti o magari di un riavvio non tempestivo degli impianti. Non è certo una novità, ogni anno è la stessa storia. E paradossalmente gli istituti più colpiti sono stati quelli delle regioni del Sud, spiazzati dalla recente ondata di gelo che si è concentrata proprio in quelle aree. A confermarlo sono i 10mila ragazzi che hanno risposto a un sondaggio online di Skuola.net.

Quasi la metà degli studenti batte i denti. Ancora peggio al Sud

Non è solo colpa dei termosifoni, anche l'efficienza energetica scarseggia

Circa, infatti, raccontano che nella loro scuola negli ultimi giorni(mentre il 59% dice che è tutto sotto controllo). Ma, se analizziamo la, i ragazzi che stanno combattendo con. Tra le regioni più in difficoltà quelle appenniniche, complice la neve copiosa degli scorsi giorni: in Abruzzo e Molise quasi 6 studenti su 10 stanno patendo il freddo durante le lezioni. Ma il dato è diffuso omogeneamente in tutto il Sud, poco abituato a gestire condizioni del genere. La causa principale del freddo?(lo dice il 28% del campione) ma anche una(27%), con alcune parti degli edifici che non sono nemmeno raggiunte.E poi c’è, appunto, il problema - che chiaramente i ragazzi non possono quantificare ma percepire - della. Secondo un’analisi condotta da Skuola.net sugliqualche tempo fa,– il 42% - dei 40.151 edifici attivi (che, dunque, ospitano quotidianamente gli studenti)per la riduzione dei consumi energetici.



















A lezione con giacconi, guanti, coperte e stufette

La didattica, però, deve andare avanti. Così i ragazzi si organizzano come possono. L’opzione più gettonata è quella più semplice (e tradizionale):accese in classe. In pochi casi è stata la scuola a predisporre alternative: il 4% si è spostato in aule più calde, al 2% è stato concesso di fare orario ridotto.(ma un altro 10% non ci è andato lo stesso, facendo assenza).





Fioccano le proteste: scioperi e lettere aperte gli strumenti più usati

E se in molti (40%) hanno sopportato in silenzio la situazione d’emergenza, tanti altri: nel 37% dei casi è stata un’iniziativa spontanea degli studenti,, il 3% delle volte sono stati direttamente i professori a sollevare la questione. In che modo si è sollevato il problema? Soprattutto con(21%) o coninviate a presidi e istituzioni scolastiche (17%). Decisamente più rare (5%) autogestioni, assemblee straordinarie, manifestazioni, occupazioni e sit-in.