Scuola, 70 crolli nell'ultimo anno. Mai così male dal 2013

In un anno 70 crolli, 17 feriti

Fare di più per l'edilizia scolastica

nel suo annuale focus arrivato alla 17esima edizione, presentato a Roma alla presenza del ministro dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti, ci mette davanti alla realtà drammatica delle condizioni in cui versano le strutture scolastiche esistenti in Italia.tra settembre 2018 e luglio 2019. Era dalche non si raggiungevano questi numeri. Dal 2013, si legge nel report,. Più disi trovano in una zona ad elevata sismicità.Ben settantaregistrati da Cittadinanzattiva, tramite la stampa locale, tra settembre 2018 e luglio 2019. Parliamo di un episodio ogni 3 giorni di scuola, di cui 29 in regioni del Nord (Piemonte 6, Lombardia 16, Emilia Romagna 4, Veneto 2, Trentino Alto Adige 1), 17 nel Centro (Toscana 5, Lazio 10, Umbria 1, Marche 1), 24 nelle regioni del Sud e nelle Isole (Campania 8, Puglia 6, Calabria 2, Sicilia 7, Sardegna 1). Tali episodi hanno provocato ilDavvero particolare il caso della, quartiere Monteverde. L’edificio scolastico, segnala il rapporto Cittadinanzattiva,, ad aprile scorso, in una classe dell’infanzia comunale. Gli alunni, circa 700, sono stati ricollocati in diverse strutture, addirittura in un altro Municipio, con pesanti ripercussioni sulle famiglie. Nonostante gli sforzi dell’Amministrazione municipale, che hanno consentito una riapertura parziale della scuola, ad oggi non è prevista una data di inizio lavori per la parte restante dell’edificio, quella interessata da interventi di tipo strutturale.In generale emerge un grave ritardo nell’utilizzo dei fondi per la messa in sicurezza delle scuole. Sebbene siano al momento disponibili almeno, soltantocirca sono stati effettivamente utilizzati o sono in fase avanzata di utilizzo.“Dallo stato di attuazione dei 15 principali filoni di finanziamento esaminati, emerge la quantità inusitata di passaggi tra i diversi enti e organismi di controllo e la farraginosità delle procedure per arrivare al loro effettivo utilizzo, spesso misurabile in anni - spiega Adriana Bizzarri, coordinatrice nazionale scuola di Cittadinanzattiva - Oltre che di interventi di semplificazione dei meccanismi legati ai fondi, Comuni e Province. Bene l’annuncio del ministro di istituire una task force con questi scopi".