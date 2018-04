Ocse: Italia, popolo di artisti e letterati. Ma le STEM stanno crescendo

L’Italia si conferma il Paese della cultura. La patria dell’Umanesimo. La nazione che sforna il maggior numero di eccellenze nel campo delle arti sociali. I numeri parlano chiaro. La tradizione umanistica è nel nostro Dna e le università italiane sono ancora il terreno di caccia degli aspiranti ‘saggi’. Anche se, va detto, iniziano a farsi strada le cosiddette STEM, le discipline tecnico scientifiche; segno che gli appelli a puntare sui mestieri del futuro per trovare più facilmente lavoro funzionano. A certificare questo doppio binario su cui si muove il nostro settore accademico è l’OCSE, con il suo ultimo rapporto ‘Education at a Glance 2017’.

Laureati d’Italia: quasi 1 su 3 ha un titolo di tipo umanistico

La tradizione resiste: il dato sale tra i neolaureati

Sulle STEM siamo vicini agli standard internazionali

Economia e diritto: le discipline più trascurate

Lo studio ha preso in esame 35 Paesi dell’area OCSE più alcuni stati campione (come Russia, Brasile, Argentina, India) rappresentativi a livello mondiale. E, come anticipato. Le facoltà di questo comparto, infatti, raggruppano– tra i 25 e i 64 anni –. Per capire le proporzioni del fenomeno basti pensare che la media OCSE non arriva al 20%.E, questa tendenza, è destinata a rimanere tale anche negli anni a venire. Visto che i giovani continuano ad appassionarsi a questo tipo di studi., ad esempio,(contro una media OCSE del 23%). A far lievitare i numeri sono soprattutto le donne. Arti e discipline umanistiche ‘all’italiana’ che, però, sono moltoche scelgono di formarsi qui da noi:. Non è un caso che l’università ‘Sapienza’ di Roma sia stata eletta, dalla rivista specializzata QS, come miglior ateneo al mondo per lo studio delle scienze dell'antichità Ma, come detto,eccome.. Numeri appena al di sotto della media OCSE. Una quota che sale ulteriormente se si isolano i neolaureati:(in questo caso si supera persino la media OCSE, ferma al 22%). Ma il dato si spiega col fatto che, rispetto agli altri Paesi, l’Italia ha un po’ di terreno da recuperare in termini assoluti nell’area tecnico-scientifica.Come in tutte le cose, però, c’è il rovescio della medaglia. Per facoltà che continuano ad attirare iscritti e altre in rapida crescita, ci sono settori che risultano in parte ridimensionati.. Molto bassa la percentuale degli italiani, quasi dieci punti sotto la media OCSE (23%). La situazione migliora decisamente se ci si concentra sul, dove, praticamente in linea con la media degli altri Paesi (27%).