Solo 1 italiano su 6 ha la laurea, siamo penultimi in UE

Solo un italiano su sei ha la laurea in Italia e in Europa fa peggio solo la Romania. Questo lo sconfortante dato emerso dall’analisi Eurostat sui livelli di istruzione per l’anno 2017. Due i campioni presi in esame: la popolazione in età lavorativa, cioè tutti coloro che hanno dai 15 ai 64 anni, e la fascia dei giovani dai 25 ai 34 anni.

La media europea di laureati in età lavorativa tocca il 27,7%. In Italia siamo appena al 16,3%, dato che comunque risulta in aumento rispetto al 15,7% di laureati in età lavorativa calcolati nel 2016. Anche nella fascia 25-34 anni la situazione non cambia: la percentuale italiana si alza attorno al 26,4% di laureati ma rimane ancora ben lontana dal 38,8% europeo.

Italia peggiore in assoluto per il numero di uomini laureati

Oltre un italiano su tre non ha il diploma

I numeri parlano chiaro: glisono appena ilnella fascia in età lavorativa e ildai 25 ai 34 anni, messi a confronto con unadi laureati maschi tra i giovani. Un po’ meglio le, anche se pure loro rimangono al di sotto della media europea. Le italianesi attestano al, oltre. Meglio degli uomini, come abbiamo detto, ma la percentuale rimane comunque. Per quanto riguarda la media delleanni si sale alin Italia contro ilIlnon si limita però solo all’ambito dei laureati. In Italia circa ildelle personenon hanno mai concluso le scuole superiori, rimanendo solo con la. A livello europeo solo ildella popolazione non ha preso il diploma. Stessa storia anche nella: ildei ragazzi italiani non ha preso il diploma contro solo ildei giovani europei.Ilaria Roncone