Voglio una scuola "spericolata": quasi 100mila infortuni l'anno tra le mura scolastiche

La scuola può trasformarsi in un luogo molto pericoloso. Sia per i docenti che per gli studenti. A prescindere dallo stato di salute degli edifici e dal livello di manutenzione degli istituti. A dircelo è il XVI Rapporto sulla sicurezza delle scuole elaborato da Cittadinanzattiva (Settembre 2018). Stando a quanto raccontano i dati, elaborati sulla base degli infortuni denunciati all’INAIL (Istituto Nazionale Infortuni sul Lavoro, ndr), la vita scolastica è quasi una corsa a ostacoli. L’imprevisto è dietro l’angolo: tanti piccoli e grandi incidenti che coinvolgono tutti gli attori in scena, senza distinzioni. Numeri importanti: nel 2017, ad esempio, sono stati più di 15mila gli insegnanti che hanno subito un infortunio sul posto di lavoro; oltre 80mila i ragazzi. Quasi 100mila incidenti l’anno. Che, peraltro, rimangono costanti da anni.

Mille modi per farsi male a scuola

Certo, questo quadro può essere determinato da tantissimi fattori diversi: le(cortili, aule, bagni, scale, ecc.),cui avviene l’episodio (se durante la normale lezione, nell’ora di educazione fisica, durante la ricreazione, all’uscita da scuola). Ci può essere lo zampino della, dell’eccessivanell’affrontare le situazioni, se non addirittura della. Fatto sta che, in base a un calcolo approssimativo,nel corso dell’anno. A cambiare, tra i due universi, sono le proporzioni maschi-femmine. Perché(nel 2017 sono state più di 13mila, circa il 90% del totale) mentre gli uomini hanno superato di poco quota 2mila.: i ragazzi infortunati nel 2017 sono stati 46mila, le ragazze ‘solo’ 34mila.





Tanti incidenti lievi e qualche frattura

Fortunatamente,. Circa 7 studenti su 10, ad esempio, si procurano(38,8%) oppure(30,9%). Qui le femmine superano i maschi.– il 25,2% -(stavolta i ragazzi tornano in maggioranza. Il 4,5% una ferita., invece,– il 19,2% - mentre risultano(42,3%). Lussazioni, distorsioni e distrazioni sono il 32,1%. Le ferite il 4,9%. Un ultimo accenno alla distribuzione geografica degli infortuni:(oltre il 20% degli episodi totali), seguita da Emilia-Romagna e Veneto (entrambe attorno al 10%). Ma qui il dato è strettamente legato all’ampiezza della popolazione studentesca.