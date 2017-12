‘Fake News’? Non è una trappola per giovani: 9 su 10 sicuri di saper riconoscere una bufala online

Esplode il dibattito sulle fake news, sulla loro potenza mediatica, sulla capacità di influenzare l’opinione pubblica. Un argomento che, finalmente, diventa da prima pagina. Ma se, finora, i destinatari delle principali campagne di comunicazione anti-bufale online sono stati soprattutto i più giovani, bisognerà forse cambiare strategia. Gli utenti web, infatti, si dividono in due grandi emisferi: da una parte gli ‘under25’; dall’altra tutti gli altri: è il 93% dei ragazzi tra gli 11 e 25 anni a dire di saper distinguere tra una ‘fake news’ e una notizia vera. Ovviamente con dei distinguo: di questi, 1 su 3 si dichiara confidente di riuscire sempre a riconoscere la bufala, 2 su 3 spesso ma non sempre. Tra gli ‘over25’, invece, ben il 34% ammette di cascarci ogni volta (quota che sale al 55% se isoliamo chi ha più di 30 anni). È quanto emerge da una ricerca effettuata da Skuola.net su 3.500 utenti del portale, per conto della Polizia di Stato in occasione di ‘Una Vita da Social, l’iniziativa itinerante per l’educazione al corretto uso della Rete arrivata oggi alla quinta edizione.

I più giovani conoscono le caratteristiche delle ‘fake news’

La profonda conoscenza delle piattaforme social sembra permettere ai più giovani di fiutare subito la puzza di bufala. Per la cronaca, circa un quarto degli 'over25' non ha saputo indicare come individuare una bufala. Mentre tra gli under 25 scendono a 1 su 6.





I più grandi non verificano le notizie, i ragazzi sì

Verifiche approfondite prima di condividere sui social

L’informazione sui social network non è roba da adulti

Adulti che, inoltre, se una notizia che gira sui social network (o sul web) sia vera o meno. Anzi, non si pongono proprio il problema. Per questo quasi. E un altro 25% la verifica solo se gli sembra particolarmente strana. Discorso simile per i commenti: il 66% degli 'under25' verifica che la notizia non sia una bufala prima di commentare un post (un altro 26% solo se è troppo strana); tra i più grandi, invece, il 35% non lo fa mai (il 60% tra gli 'over30'). Ancora peggio se la notizia pubblicata richiede la lettura di un testo più o meno lungo (addirittura il 67% se si isolano solo gli 'over30') senza badare al contenuto. Diverso, tuttavia, è anche l'uso che adulti e ragazzi fanno delle piattaforme (il 69% tra chi ha più di 30 anni). Così, (si comporta così il 66% degli 'over 30'). Se proprio devono agire, smettono di seguire quella pagina: lo fa il 50% degli 'over 25'. invece, vivono in un altro mondo: il 49% ogni tanto. Ma in tanti sanno cosa fare: (tra i grandi lo fa solo il 5%), che si tratta di un fake (tra gli adulti il dato è del 4%), solo il 29% smette di seguire la pagina.