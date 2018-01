Internet e minori: tra hate speech, cyberbullismo e sexting crescono i pericoli online

Internet? Un luogo sempre meno sicuro. Almeno se sei un adolescente. I controlli crescenti da parte dei colossi del web e le campagne di educazione digitale, infatti, non riescono ancora a mettere in sicurezza l’esperienza online degli utenti più giovani. A dirlo sono i dati della ricerca “EU Kids Online 2017”, condotta da OssCom (il centro di ricerca sui media e la comunicazione dell’Università Cattolica), in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’ATS Parole Ostili (formata da Associazione Parole O_Stili, Università Cattolica e Osservatorio Giovani dell’Istituto Toniolo), presentata in occasione del Safer Internet Day 2018 e della seconda Giornata Nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo.

L’hate speech dilaga online: in pochi anni casi più che raddoppiati

Cyberbullismo, sexting e pornografia: il pericolo corre sul web

Troppo spesso si fa finta di niente. Come se il problema non ci fosse

In pochi reagiscono con gli strumenti digitali. Quasi nessuno segnala

Aumenta la percentuale di: se nel 2010 erano il 6% (dato stabile fino al 2013), a distanza di sette anni sono più che raddoppiati,. Quasi un terzo degli adolescenti (11-17) -rivolti a singoli individui o gruppi di persone, attaccati. Ma il dato ancora peggiore è che. Nonostante, di fronte all’hate speech, tra i sentimenti più diffusi ci sia la rabbia (36%), seconda solo alla tristezza (52%) ma davanti al disprezzo (35%) e alla vergogna (20%).Altro fenomeno, già ampiamente diffuso tra le nuove generazioni, che la Rete ha contribuito ad amplificare è il bullismo (tradizionale e nella sua versione ‘virtuale’). Anche qui le cose non vanno:. E un altro. Pure in questo caso, ci troviamo a constatare come la solidarietà sul web faccia fatica a farsi strada:. Ma il catalogo dei rischi va ben oltre cyberbullismo e hate speech., ad esempio,(più o meno volontariamente). Eha ricevuto messaggi dal contenuto esplicito oDati che dovrebbero allarmare, visto che di fronte ai rischi disseminati nel web, le difese sono ancora troppo ‘morbide’. Basterebbe dire che. Il 9% è addirittura andato nell’ultimo anno a. Tra questi, il 56% ha detto di essersi sentito felice, mentre il 13% è rimasto un po’ turbato., ignorando il problema o sperando che si risolva da solo (35%). In un quarto dei casi (25%), invece, preferiscono non parlare con nessuno delle esperienze su Internet che li hanno turbati o fatti sentire a disagio. MentreE chi, al contrario, ha avuto la determinazione e il coraggio di reagire a un ‘incontro sbagliato’ online?. Il, però,inappropriati ai gestori delle piattaforme. Perché la strada preferita per affrontare i problemi personali generati da un uso superficiale della Rete è quella che porta ad amici (47%) o genitori (38%).

Tutti usano lo smartphone, sempre e comunque

Il mezzo con cui si diffonde il pericolo? Ovviamente lo smartphone, usato quotidianamente per andare online dal 97% dei 15-17enni e dal 51% dei bambini di 9-10 anni. Inoltre, se l’88% dei ragazzi italiani usa Internet a casa ogni giorno, c’è un 44% che lo usa quotidianamente quando è fuori per recarsi da qualche parte (per strada, sui mezzi pubblici, etc.) e il 42% mentre è fuori per conto proprio. Fra gli adolescenti di 15-17 anni, la percentuale di chi usa tutti i giorni Internet quando è fuori casa sale al 74%. Cresce anche il numero di ragazzi di 9-17 anni che usa Internet tutti i giorni a scuola (26%), soprattutto fra gli adolescenti di 15-17 anni (49%). Le attività online più diffuse? Proprio quelle relative alla comunicazione e all’intrattenimento: il 77% delle ragazze e dei ragazzi di 9-17 anni usa internet tutti i giorni per comunicare con amici e familiari, poco più della metà guarda video online e visita quotidianamente il proprio profilo sui social media. Il 37% usa Internet quotidianamente per fare i compiti a casa.

La ministra Fedeli: “Rete grande opportunità. A patto che se ne conoscano i pericoli”

“I dati che presentiamo oggi - ha dichiarato la- sono un ulteriore strumento per orientare la nostra azione e ci dicono con chiarezza che, vista anche la frequenza sempre più elevata con cui le ragazze e i ragazzi navigano in Rete durante la giornata, dobbiamo, ma anche per orientarsi e saper leggere in modo consapevole le informazioni che trovano in Rete. Non partiamo però da zero: il MIUR è già fortemente impegnato affinché le ragazze e i ragazzi possano avere una piena cittadinanza digitale.che possono verificarsi navigando”.