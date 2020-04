Prospettive per il futuro? I giovani italiani sono i più pessimisti d’Europa

Il pessimismo colpisce i ragazzi italiani

Prospettive ancora peggiori per chi è già precario

I giovani rinunciano ai loro progetti

La situazione emergenziale che stiamo vivendo da quasi due mesi non si ripercuote solo sulle abitudini dei, ma anche sul loro umore e sulleLa pandemia ha infatti provocatoche, causa Covid-19, hannoriprogrammandoli o peggio ancora rinunciando ad essi.E’ quello che emerge dapromossa dall’Istituto Toniolo in partnership con il Ministero per le Pari Opportunità e la Famiglia,tra la fine di marzo e i primi giorni di aprile su un campione diresidenti in cinque Paesi europei: Italia, Germania, Spagna, Francia e Regno Unito.Secondo i dati della ricerca, riportati da ‘La Repubblica’ oltre ilpensa cheUna proporzione simile è stata riscontrata anche tra i coetanei spagnoli. Molto più ottimisti, invece, i giovani diI tedeschi, dunque, si mostrano quelli con l'atteggiamento più positivo in vista del domani, immaginando che l’impatto negativo che il Covid-19 potrà avere sulle loro vite sarà tutto sommato limitato.A mostrare il maggior pessimismo, come prevedibile, sono quei giovani che hannotra quelli che la vedono 'nera', 1 su 3 lavora in proprio mentre; solo il 15%, invece, ha un contratto a tempo indeterminato. Secondo la ricerca, poi, il pessimismo si tinge soprattutto di rosa: la quota di quanti sostengono che l’emergenze dovuta al Coronavirus avrà delle ricadute negative sui progetti di vita sale, infatti, ala fronte del. Non solo, a credere che queste sarannoMa quali sono i progetti che i giovani europei, specie se italiani, stanno pensando di posticipare o addirittura abbandonare?i più ricorrenti. In Italia, ben il(in Germania a cambiare idea è solo il 14,2% del campione intercettato). E anche per gli altri progettiInsomma, il pessimismo scaturito dalgià in difficoltà prima del dilagare della pandemia. Non resta quindi che sperare in politiche sociali volte a sostenere al meglio e in modo concreto le nuove generazioni.