Vacanze di Natale, meno compiti? Non per tutti: 7 su 10 li hanno ricevuti

Dopo l’annuncio di una circolare – inviata a tutti gli istituti nelle scorse settimane – con cui invitava i docenti a limitare il carico di esercizi assegnati per la pausa di Natale, lo ha ribadito anche negli auguri ufficiali del Miur al mondo scuola.: “Ritengo importante - ha affermato il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti - che i nostri ragazzi abbiano il tempo per ritemprarsi e svagarsi, stare con i propri cari, curare le proprie passioni, divertirsi, leggere, ascoltare musica, andare a vedere una mostra, praticare uno sport". Ma i professori, avranno seguito il ‘consiglio’ del Ministro? Qualcuno sì, altri no. Almeno così hanno raccontato a Skuola.net circa 3mila studenti di medie e superiori.

Meno compiti per le vacanze di Natale? Insomma...

Compiti per le vacanze, tanti li copiano

Più di 7 studenti su 10 – il 71% - hanno infatti ricevuto lo stesso i compiti, da correggere al ritorno sui banchi dopo l’Epifania. Anche se, poi, bisogna vedere quale sia stata la mole di lavoro richiesta ai ragazzi. Ma, pure qui, le cose non sembrano essere migliorate: appena il 14% degli studenti che dovranno fare qualcosa dice che, effettivamente, i compiti sono meno rispetto agli anni scorsi. Per il 30% dipende dai casi: alcuni professori li hanno dati, altri no. Al 29% sembrano gli stessi di sempre. Mentre per il 27% sono addirittura di più.Il carico maggiore di compiti riguarda, come da tradizione, Italiano (30%) e Matematica (23%). Terzo posto per le lingue straniere (11%). Ma i ragazzi hanno già pronto l’asso nella manica per aggirare il problema. Quale? Il solito: copiare. Lo farà (perlomeno sono questi i piani) quasi la metà: il 16% li copierà tutti, il 30% una parte. Diligente fino alla fine il 54% che cercherà di completarli da solo. Decisamente meglio se i compiti assegnati puntano, invece, sulla creatività dello studente: è capitato al 40% dei ragazzi intervistati. Qui il consenso schizza alle stelle: il 61% li farà tutti, il 33% una parte, solo il 6% si rifiuterà di fare anche questo tipo di esercizi.