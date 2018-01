Niente viaggi, si studia anche a Natale: tutta colpa dei compiti delle vacanze

Previsioni confermate. Alla vigilia delle feste natalizie la metà degli studenti già prevedeva che non sarebbe riuscita a terminare in tempo i compiti assegnati dai professori per le vacanze di fine anno (una mole di lavoro che 8 su 10 giudicavano eccessiva). E così è stato: secondo una ricerca effettuata da Skuola.net, che ha coinvolto circa 5mila studenti (di scuole medie e superiori) proprio in concomitanza con il ritorno sui banchi, il 52% di loro si presenterà al cospetto dei docenti con i quaderni semivuoti. Con dei picchi negli istituti tecnici (33%) e nei professionali (41%).

Chi a finito i compiti delle vacanze?

Preferisco le vacanze!

Si studia anche a Natale

E c'è chi li copia

E se un quarto del campione totale (26%) ci ha almeno provato - l’11% ne ha svolti la metà, il 15% un po’ di meno – oltre 1 studente su 4 (anche qui il 26%) ha rinunciato in partenza. Solo il 19%, invece, li ha completati tutti (un dato che, alle scuole medie, sale 35%). E un altro 29% (il 37% alle medie) non ci è riuscito per poco, svolgendone la gran parte.Ma perché una fetta così ampia di ragazzi non ha tentato nemmeno di applicarsi? Per partito preso. Il 31% di loro, infatti, si è dichiarato contrario ai compiti per le vacanze. A cui va aggiunto un 17% che non si è curato per niente del problema. E un 8% che si è scoraggiato perché erano o troppo numerosi o troppo difficili. Un altro 31%, poi, ha preferito approfittare della pausa per godersi la famiglia (12%), gli amici (10%) o per dedicarsi ai propri hobby (9%). A conti fatti, però, potrebbero aver preso un rischio davvero grande, visto che più di 9 genitori su 10 non hanno voluto giustificare i figli in caso di compiti incompleti.E chi, al contrario, ha cercato di portare a termine la ‘missione impossibile’? Stando ai racconti si tratta di un piccolo esercito di temerari. Visto che il 70% dice di aver svolto qualche esercizio persino nei giorni delle feste comandate (Natale, Capodanno e Epifania). E una quota simile – 69% - ha anche dovuto rinunciare a partire o a fare gite durante le feste. Questo perché la metà di loro (46%) ha fatto tutto da solo. Il 29%, invece, si è affidato a Internet per velocizzare la pratica. Il 13% si è rivolto ai compagni di classe. L’8% a mamma e papà. Il 4% a parenti e conoscenti.Ma non tutti quelli che hanno completato (o quasi) i compiti di Natale torneranno a scuola con la coscienza proprio a posto: quasi 4 studenti su 10, infatti, hanno preso la scorciatoia e copiato problemi, versioni ed elaborati vari: il 28% solo una piccola parte, il 2% la metà, il 3% la maggior parte e la stessa quota (3%) addirittura la totalità. I metodi più usati per farlo? In questo caso gli amici (53%) ‘battono’ il web (40%). Terza alternativa, ma molto marginale, quella dei libri di testo cartacei (4%).