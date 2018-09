Alternanza scuola-lavoro? Ai ragazzi piace se è lunga, inclusiva e coerente con gli studi

La ricetta per migliorare l’alternanza scuola-lavoro? Puntare soprattutto sulla sostanza, sulla qualità dei progetti. E solo dopo, eventualmente, garantire esperienze più lunghe. È questo il messaggio che si può ricavare dall’annuale monitoraggio di Skuola.net sull’alternanza, effettuato su 6mila studenti dell’ultimo triennio delle superiori alla fine dell’anno scolastico 2017/2018. Il nuovo Governo sembra intenzionato a mettere mano all’alternanza, modificandone contenuto e obiettivi, il prima possibile. Come, però, ancora non è chiaro. Si potrebbe partire ascoltando quanto ha raccontato quel 60% di ragazzi, coinvolti dall’indagine, che ha promosso a pieni voti la propria alternanza e che, potendo, ripeterebbe l’esperienza anche domani.

Gli studenti vogliono ‘sporcarsi le mani’

Confrontando le loro impressioni con il dato generale, appare subito evidente lo scarto quando si parla degli aspetti più concreti dell’alternanza. Della. Perché, ad esempio,(31%)(la media complessiva, aggiungendo gli altri studenti, si ferma al 25%) e(il dato medio schizza invece al 29%). Mentre il 69% è statodella sua permanenza in azienda (complessivamente non si va oltre il 57%). E il 61% ha trovato le(considerando il campione totale l’apprezzamento si ferma al 40%). Per questo, alla fine, il 38% giudica lo. Sembra poco, ma la media generale è solo del 26%.





L’atteggiamento di prof e colleghi aiuta a ‘lavorare’ meglio

La lunghezza perfetta dello stage? Almeno 10 giorni

Importante, però, è anche il. Il 63% di quelli che hanno promosso l’alternanza è stato(unendo tutti gli studenti il dato si annacqua senza superare il 50%). Mentre il 68% è riuscito a instaurare un rapporto così costruttivo da spingere la struttura ospitante a chiedergli di(nell’indagine generale era solo il 49%). Aspetto umano che, parallelamente, deve coinvolgere anche la scuola. Perché la bontà del progetto di alternanza da sola non basta;per vivere con serenità le giornate ‘lavorative’. Non è un caso che il 64% degli studenti contenti dell’esperienza ha trovato(analizzando il dato generale si arretra al 57%).Non vanno comunque trascurate le questioni più formali, legate aialla. Perché i giorni passati in azienda continuano a essere una variabile determinante. Quasi– il 65% -(il 40% addirittura più di 15). Per avere un parametro di riferimento è sufficiente riportare il dato relativo al campione totale: solo 4 su 10 sono stati in azienda per più di 10 giorni (appena il 29% per più di due settimane). Inoltre, l’81% ha potuto(contro il 61% di media). Naturale, con queste premesse, che lavengasoddisfatti di come è andata la propria alternanza scuola lavoro.