Oggi si celebra la Giornata Mondiale del Diabete, quest’anno dedicata al ruolo fondamentale degli infermieri nella prevenzione e nella gestione del diabete

Laè la più grande campagna di sensibilizzazione al mondo sul trattamento della malattia, la prevenzione e i sintomi. Nasce neldall'(IDF) e dall'(OMS) in risposta alle crescenti preoccupazioni di salute che comporta questa patologia e si celebra ildi ogni anno in occasione del compleanno di Sir.Frederick Banting, scopritore dell'insulina insieme a Charles Best, nel 1921.Si è conclusa proprio ieri la(9-13 novembre) che con il motto “Prenditi a cuore, fatti vedere” ha consentito a coloro che avevano già una diagnosi di diabete di tipo 2 di ricevereneiaderenti all'iniziativa in tutta Italia.Quest’anno ile la call to action scelti dall'International Diabetes Federation per la campagna della Giornata Mondiale del Diabete 2020 è rivolto alnella prevenzione e nella gestione del diabete. Sottolinea l'importanza degli infermieri, che rappresentano oltre la metà della forza lavoro sanitaria globale, impegnati ogni giorno a sostenere le persone che convivono con il diabete, o sono a rischio di sviluppare la condizione,nell’affrontare questa patologia e la vasta gamma di problemi di salute ad essa correlati.E' fondamentale dunque fare formazione e trovare i fondi per supportare questi professionisti sanitari, indispensabili all'interno del team diabetologico, il cuiin un periodo profondamente segnato dallae dalla conseguente necessità di mettere in campo piattaforme eper continuare a seguire in sicurezza i pazienti, anche a distanza. L'obiettivo finale è quello diche continua a provocare un decesso ogni 8 secondi, e con la quale convivenel mondo.Gianluca Daluiso