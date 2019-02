WeDerby #stacce: sei della Lazio o della Roma? Sfida i tuoi amici sui social!

Migliaia di tifosi delle due squadre della Capitale si sfideranno a colpi di.. social. L'occasione è il derby Lazio-Roma del 2 marzo, un'evento attesissimo dalle due tifoserie.

Grazie a WeDerby, infatti, amanti e simpatizzanti di Roma e Lazio possono partecipare alla sfida social e vincere i premi messi in palio dalle due squadre. La partita di sabato è la prima dell'iniziativa, che parte per l'occasione con l'hashtag #stacce. Dal campionato 2019 – 2020 coinvolgerà il resto d'Italia.

WeDerby #stacce: come funziona?

Per partecipare,: può essere un testo, una foto o un video da pubblicare sui propri social. E' importante però taggare la pagina Facebook ufficiale @SfidaWeDerby o utilizzare l'hasthag #Stacce su Instagram o su Twitter, prima che inizi il derby. E poi? Semplice:Il video sarà sottoposto a una giuria composta da esperti e da personaggi famosi (tra cui Luca Bizzarri, Max Giusti, Paolo Genovese, Claudia Gerini, ex calciatori e tifosi), che decreterà i vincitori. Il premio?WeDerby non ha solo la finalità di divertire: giocando insieme si può riscoprire il vero significato dello sport e del calcio, a partire dalle città.