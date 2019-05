The Avengers all'università: scopri chi sono!

Per affrontare tutte le insidie dell'università sarebbe pratico disporre di super poteri. Difronte al professore intransigente o alla burocrazia tediosa, qualsiasi studente ha sperato di possedere almeno un piccolo potere eccezionale da sfoderare contro queste forze malvagie. Sulla scia del clamore suscitato dall'uscita al cinema del film The Avenger, una domanda ci è venuta in mente: all'interno del mondo universitario, chi sarebbero gli Avengers?

I super eroi sono proprio come i gruppi di studio universitari, nati con lo scopo di unire le migliori menti accademiche e combattere le avversità universitarie. Ogni anno, la formazione delle erudite menti cambia: c'è chi si disperde, c'è chi abbandona l'università, c'è chi si laurea partendo per lidi migliori.

Hulk

Estremamente intelligente, nei momenti di normalità, completamente irrazionale quando è sotto pressione. Parliamo naturalmente dello. E' quello che all'esame, puntualmente, litiga con il prof con l'unico risultato di creare caos e distruzione. A discapito di tutti.

Iron Man

Geniale inventore miliardario, playboy e filantropo proprietario delle Stark Industries. Tony Stark ricorda. Quello che è una celebrità nel suo campo, per cui l'insegnamento è semplicemente un vezzo per arricchire il suo già sfarzoso curriculum. Personaggio eccentrico, non brilla per umiltà.

Thor

Thor Odinson, è nientepopodimeno che il mitologico Dio del Tuono, munito di un martellone stregato. Rispetto all'ordinaria umanità, ha agilità, velocità, riflessi e resistenza. Praticamente non gli manca nulla. Thor ricorda, quello che studia poco ma supera tutti gli esami. Intelligente e bello, tanto da sembrare perfetto, dotato di ascendenze divine.

Capitan american

Vero nome Steve Rogers, nasce per dare forma al concetto di soldato perfetto. Parliamoci chiaro, a tratti può sembrare quasi come il primo della classe. Naturalmente il riferimento