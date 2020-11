TEDxBarletta torna con un format online e gratuito e con un gruppo di speaker tutto al femminile: “Women FEARLESS”

Un evento online e gratuito tutto al femminile

Fonte foto Instagram @tedxbarletta, torna in Puglia il team delcon un, causa la situazione pandemica attuale che ha limitato gli eventi culturali alla sola fruizione digitale. Con il nuovo nome di, sarà unche vedrà protagonistetra cui la campionessa di tennis, l’influencer figlia d’arte, la giornalista di sky, la cantante, la musicista H.E.R., la critica d’arte e caporedattore di Art Tribune, l’imprenditrice, il dirigente medicoe la giornalista esperta di politiche di genere e attivista per i diritti delle donne. Queste grandi donne, che hanno affrontato grandi, saranno connesse tra Palazzo della Marra a Barletta e altri luoghi d'Italia per affrontare il tema scelto dall’organizzazione americana TED per i TEDxWomen nel mondo:A moderare l'evento troveremo l'attore e doppiatore. Gli speech si alterneranno a momenti di spettacolo musicale e artistico, così come alla visita virtuale degli scorci di Palazzo della Marra e alla mostra dedicata al pittore impressionista Giuseppe De Nittis, originario di Barletta.Per assistere allaprevista persarà sufficiente iscriversi all'evento collegandosi al link tedxbarletta.it/live