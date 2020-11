"Shallow": storia, testo e significato della colonna sonora del film “A Star is Born”

“Shallow”, Il significato della canzone

Fonte foto https://movie-screencaps.com/ è la canzone che ha lanciato l'album, colonna sonora dell'omonimo film uscito nel 2018 con protagonisti. Con un Premio Oscar, un Golden Globe e due Grammy Awards, "Shallow" si conferma essereScopriamo insieme qualcheche ha rapito il cuore di milioni di spettatori.La canzone, come ha raccontato la stessa Lady Gaga, è il racconto tra due innamorati delIn un'intervista con Zane Lowe nel suo programma su Beats 1, la cantante ha spiegato: "Ho lavorato a Shallow con Mark Ronson, Andrew Wyatt e Anthony Rossomando e abbiamo creato questa canzone per Ally e Jack (protagonisti di “A star is born”) e credo sia veramente speciale. Ha a che fare con due persone che si dicono a vicenda di quanto ci sia bisogno di scendere giù in profondità e stare quanto più distanti dalla superficie delle cose".La vera curiosità però è cheper Gaga (Ally nel fiilm). Fu Bradley Cooper, che è anche il regista del film, che ebbe l'idea di cantare la canzone come un, intuendo che cantare insieme a Gaga “Shallow” avrebbe moltiplicato per mille il suo effetto. E così fu: con, “Shallow” è stata laTell me somethin’, girlAre you happy in this modern world?Or do you need more?Is there somethin’ else you’re searchin’ for?I’m fallingIn all the good times I find myself longin’ for changeAnd in the bad times I fear myselfTell me something, boyAren’t you tired tryin’ to fill that void?Or do you need more?Ain’t it hard keeping it so hardcore?I’m fallingIn all the good times I find myself longing for changeAnd in the bad times I fear myselfI’m off the deep end, watch as I dive inI’ll never meet the groundCrash through the surface, where they can’t hurt usWe’re far from the shallow nowIn the shallow, shallowIn the shallow, shallowIn the shallow, shallowWe’re far from the shallow nowI’m off the deep end, watch as I dive inI’ll never meet the groundCrash through the surface, where they can’t hurt usWe’re far from the shallow nowIn the shallow, shallowIn the shallow, shallowIn the shallow, shallowWe’re far from the shallow nowDimmi una cosa, ragazzaSei felice in questo mondo moderno?O hai bisogno di più?C’è qualcos’altro che stai cercando?Sto precipitandoIn tutti i bei momenti mi ritrovo a desiderare il cambiamentoE nei brutti momenti ho paura di me stessoDimmi qualcosa, ragazzoNon sei stanco di cercare di riempire quel vuoto?O hai bisogno di più?Non è difficile resistere così tenacemente?Sto precipitandoIn tutti i bei momenti mi ritrovo a desiderare il cambiamentoE nei brutti momenti ho paura di me stessaHo toccato il fondo, guarda mentre mi tuffoNon arriverò mai a terraMi schianto contro la superficie, dove non possono farci del maleSiamo lontani dal superficiale adessoSulla superficie, superficieSulla superficie, superficieSulla superficie, superficieSiamo lontani dalla superficie adessoHo toccato il fondo, guarda mentre mi tuffoNon arriverò mai a terraMi schianto contro la superficie, dove non possono farci del maleSiamo lontani dal superficiale adessoSulla superficie, superficieSulla superficie, superficieSulla superficie, superficieSiamo lontani dalla superficie adessoGianluca Daluiso