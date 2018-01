Sanremo 2018: scopri con chi duetteranno i big in gara

Mancano ormai poco più di due settimane a Sanremo 2018 e tutto, o quasi, è stato svelato. Anche se mancano all’appello i nomi degli ospiti internazionali, al momento ci sono solo delle ipotesi ma nessuna conferma, qualcosa in più sul Festival è trapelato proprio in queste ore. Claudio Baglioni ha infatti rivelato gli artisti che durante la quarta serata della kermesse saliranno sul palco dell’Ariston per duettare con i big in gara. Curioso di sapere di chi si tratta? Scoprilo!

I duetti

Dopo qualche anno di assenza, Claudio Baglioni ha deciso di inserire di nuovo questa variante che permette anche ad altri artisti, non necessariamente cantanti, di esibirsi sul palco dell’Ariston. Al momento sono. Le Vibrazioni duetteranno conRon ha invece sceltoIl trio composto da Ornella Vanoni, Bungaro e Pacifico ha invece optato per un attore:Renzo Rubino ha invece voluto accanto a sé nella quarta serata la bellaIl duo composto da Riccardo Fogli e Roby Facchinetti duetterà congià salita sul palco dell’Ariston come cantante in gara. Annalisa ha voluto il suo collega di ‘cattedra’entrambi sono impegnati come coach nel programma ‘Amici’ di Maria De Filippi. Luca Barbarossa ha sceltoMario Biondi i brasilianiGiovanni Caccamo ha invece sceltoche a Sanremo c'è stata sia in veste di cantante in gara che come co-conduttrice assieme a Carlo Conti e Emma nel 2015. Red Canzian duetterà convincitore di Sanremo nel 1990 nella categoria giovani e nel 2004 in quella dei big con il brano ‘L’uomo volante’. Con Elio e le storie tese saliranno sul palco dell’Ariston iNon resta che