Thanksgiving day: le curiosità sul giorno del Ringraziamento USA

Un’usanza prettamente americana è il Giorno del Ringraziamento, che cade ogni anno l’ultimo giovedì di novembre. E’ uno dei simboli dell’America e dell’orgoglio americano, festeggiato in tutto il paese, ma non solo, infatti è festeggiato anche a Porto Rico e in Canada, ma diversamente da quello americano, quello canadese cade il secondo lunedì di novembre. Ma vi siete mai chiesti quale sia la storia di questa festività e perché per gli americani è così importante?

Noi di Skuola.net vi sveliamo tutte le informazioni e i dettagli da sapere su questa importante tradizione.





Giorno del Ringraziamento: che cos'è e cosa si festeggia

Giorno del Ringraziamento: tradizioni e curiosità

Celebrazioni per il Thanksgiving

Giorno del Ringraziamento: National Thanksgiving Turkey Presentation

Il Thanksgiving day ha avuto inizio in America già, quando i pellegrini a bordo dellascelsero di emigrare dalla loro madre Patria, l’Inghilterra, per approdare nel Nuovo Continente. La decisione di questo spostamento si deve a, i 108 pellegrini erano di fede cristiana calvinista, e quindi perseguitati nel Regno Unito protestante. Arrivati quindi in America i pellegrini non avevano portato con loro provviste, se non qualche seme da piantare, ma l’inverno non riservò sconti,e non favorendo la nascita del raccolto.A coloro che erano sopravvissuti al rigido inverno, che mostrarono loro i prodotti giusti da coltivare sul territorio americano e quali animali allevare, rispettivamente. Dopo il duro lavoro degli inizi, i Pellegrini indisseroper l'abbondanza ricevuta e per celebrare il successo del primo raccolto. I coloni invitarono alla festa anche gli indigeni, grazie ai quali avevano potuto superare le iniziali difficoltà di adattamento ai nuovi territori, gettando le basi per un futuro prospero e ricco di ambiziosi traguardi.Anche se questa festività è nata come, ormai è quasi più, festeggiata da tutta l’America, indipendentemente dal credo religioso. E’ molto sentita e molto amata, è il giorno dell’anno in cui. E proprio per questo, senza nessuno escluso, tutti riuniti davanti a una tavola colma di prelibatezze e imbandita a festa:, ormai il simbolo del Ringraziamento. Insieme al tradizionale tacchino, sulla tavola sono un must anche. E dopo aver mangiato ci si sposta sempre tutti insieme davanti la televisione per vedere. In alternativa, o semplicemente dopo aver visto la partita, le famiglie, con vicini e amici si ritrovano nel cortile o al parcoE se la già citata partita di footballper il giorno del Ringraziamento, di certo non è l’unica tradizione irrinunciabile per gli americani. Infatti l’ultimo giovedì di novembre tutte le strade delle città americanecon striscioni, luci e addobbi per accogliere tutti i cittadini che si riversano in piazza per prendere parte o semplicemente osservare. Tutte le parate sono accompagnate, oltre che dalle folle in festa, anche dache fanno il giro della città. Una delle parata più longeve, tradizionali e con più partecipazione è senz'altro quella di, a New York., che prende il nome appunto da Macy, il più grande mall del mondo, parte da Central Park (79th Street) con palloni, cheerleader e marching band e sfila per le strade della Grande Mela fino a raggiungere la 6th Street, proprio nei pressi dei magazzini Macy’s, dove si conclude con un grandissimo concerto.Altro gesto che ormai sta diventando tradizione ed è molto diffuso durante la giornata del Ringraziamento è. Infatti moltissimi sono quelli che mettono da parte qualche porzione del loro pranzo abbondante per poi distribuirlo ai più bisognosi. Sono molti anche coloro i quali fanno richiesta per lavorare alle mense per i poveri quel giovedì.John Fitzgerald Kennedy è stato il primo a dare il via a questa, nota come National Thanksgiving Turkey Presentation. Questa usanza prende luogo alcuni giorni prima il giorno del Ringraziamento, e consiste nella grazia, da parte del Presidente degli Stati Uniti, nei confronti di, esonerati quindi dal finire al forno. E a partire dal 1989, poi entrambi vengono trasferiti nel ranch di Frontierland, nel parco stesso. Mentre più recente è l’invito rivolto a tutti i cittadini dida dare ai due tacchini tramite un sondaggio pubblicato proprio. I due tacchini dello scorso anno erano stati chiamati, mentre