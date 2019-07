Parlamento Europeo, David Sassoli nuovo presidente

Parlamento Europeo, chi ricopre le cariche più importanti

Dopo le votazioni di maggio per l'elezione del nuovo, proprio in Europa è arrivato il momento di insediare anche nuovi dirigenti. Ecco che quindi spiccano le poltrone in rosa, con al centro due delle nuove figure chiave all'interno del. E' la prima volta nella storia dell'Unione che ad ottenere cariche chiave sono due donne, una tedesca e l'altra francese.Tuttavia l'Italia riesce a portare a casa un risultato significativo:europarlamentare del PD, ex giornalista, è stato eletto Presidente del Parlamento Ue, come riportaè stata una delle carte vincenti giocate di Angela Merkel, e proprio con la sua elezione la Cancelliera si è detta soddisfatta dell’importante traguardo raggiunto in Europa. Ursula, 61 anni, sette figli, ha già ricoperto cariche di rilievo nel suo Paese come Ministro della Famiglia ed è stata anche per ben due volte responsabile della Difesa.sarà alla guida della Bce. Avvocato, già ministro dell'Economia, dell'Industria e dell'Impiego con l'Ump del conservatore Nicolas Sarkozy e direttore del Fondo monetario internazionale dal 2011. Essenziale per le dinamiche francesi in Europa, così da poter mantenere la bandiera francese nell'Eurotower, e infrangendo inoltre il tabù secondo cui il posto conquistato dalla Legarde sia riservato unicamente ad un banchiere centrale.L'italiano, che prima di diventare europarlamentare è stato celebre giornalista, vicedirettore e poi conduttore del Tg1, è il candidato ufficiale del gruppo socialdemocratico. Durante la carriera al Parlamento Europeo, Sassoli ha ricoperto cariche istituzionali:, ed era chiamato spesso a sostituire Tajani, anche in aula. Nell’ultima legislaturaA completare la tavola rotonda delle cariche più importanti all’interno del Parlamento dell’UE il premier belga uscente, come; lo spagnolo socialista, già presidente del Parlamento Europeo in passato e Ministro degli Esteri nel governo di Pedro Sanchez, è invece