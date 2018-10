Il mostro pollo senza testa: le incredibili immagini degli scienziati

La star di queste ore è una curiosa creature che un gruppo di scienziati australiani ha ripreso sui fondali dell’Oceano Antartico. Questo “mostro pollo senza testa” è stato ripreso solo un’altra volta prima di queste immagini, ecco perché il filmato incredibile, proveniente dagli abissi, ha fatto rapidamente il giro del mondo. Una creatura così buffa e sfuggente da far impazzire l’internet: ma scopriamone di più.

Immagini dagli abissi del mostro pollo senza testa

Le immagini esclusive: il mostro pollo senza testa

Mike il pollo senza testa: è lui?

Ovviamente come tutte le specie viventi e non, anche il nostro mostro pollo senza testa ha un nome, e no, non è questo. Il vero nome non è altrettanto buffo e accattivante, infatti è stato battezzatoe appartiene alla famiglia degli, o cetrioli marini. Vivono ae le dimensioni possono essere variabili, vanno dai sei ai venticinque centimetri di lunghezza. Trascorrono, posandosi solo sporadicamente sul fondo marino, dove recuperano i sedimenti di cui si nutrono. E proprio per la profondità in cui si trovano e per il loro continuo spostarsi, ne erano stati avvistati pochissimi, e oraE ora una curiosità: questa strana creatura assomiglia, almeno per assonanza di nome, a. Vi stareste chiedendo chi o che cosa sia Mike? Mike è una storia che ha fatto molto scalpore negli Stati Uniti circa a metà del secolo scorso. Il giovane pollo, si narra che, dopo che questa gli venne tagliata.Molti pensarono e pensano ancora oggi a una bufala, ma ci sono foto e testimonianze della veridicità di questa assurda storia, ormai famosa e apprezzata a tal punto che nella città natale di Mike, Fruita nel Colorado, ogni anno il terzo weekend di maggio, si tiene "". L'evento include una gara di corsa "", ile il divertentissimo "".