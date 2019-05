5 invenzioni straordinarie di Leonardo da Vinci

Ci sono molti motivi per ringraziare Leonardo da Vinci. L'inventore italiano infatti durante tutta la sua vita infatti ha realizzato e progettato molti oggetti, che oggi usiamo quotidianamente. Insomma, senza lo scienziato oggi non potremmo volare e neanche andare in giro con la macchina. La redazione di Skuola.net ha voluto ricordare il talento italiano facendo una raccolta delle 5 invenzioni straordinarie fatte da lui che non ti saresti mai aspettato.

5. Carro Armato

Sebbene Leonardo fosse un pacifista, non si negò la possibilità di creare "terrificanti" macchine da guerra come il carro armato. Il carro armato di Leonardo da Vinci aveva la possibilità di spostarsi e di sparare in tutte le direzioni, manovrato da 8 uomini che avrebbero dovuto spingerlo con la forza delle loro braccia.

4. Muta da immersione

Hai presente le foto e i video subacquei che vedi su internet e ti fanno venire una voglia matta di farti un bagno? Bene. Se Leonardo Da Vinci non fosse mai nato, forse non le immagineresti neanche. Questa muta è formata da giacca, pantaloni e maschera con occhiali uniti a formare uno scafandro completo, ed è stato proprio l'inventore italiano a farne dei prototipi ai suoi tempi, come descritto nel Codice Atlantico (f.909).

3. L’automobile

C’era da aspettaselo, anche l’automobile che oggi guidi anche tu l’ha creata Leonardo, o meglio l’ha progettata, infatti la prima automobile a tutti gli effetti è stata creata molto tempo dopo… inoltre l’“automobile” di da Vinci però, a differenza di quelle odierne, era una specie di trabiccolo a molla, un oggetto teatrale utilizzato per stupire gli spettatori.

2. La bicicletta

Proprio così, il progetto della bicicletta, sarebbe stato creato proprio da Leonardo da Vinci, essa sembra essere identica a quella attuale, eccetto qualche particolare. Tuttavia oggi il disegno - attribuito poi ad un suo apprendista, che avrebbe copiato dal maestro - nella descrizione originale del foglio del Codice Atlantico (f.132v) è considerato un falso, con particolari aggiunti in matita di grafite, non conosciuta ai suoi tempi.

1. Elicottero

Una delle più famose invenzioni del genio italiano, la vite aerea. All'epoca venne creato per dimostrare che l’aria fosse un fluido: per questo l'oggetto avrebbe potuto avvitarsi su se stesso fino a sollevarsi (come funziona per le eliche). La macchina avrebbe dovuto essere "spinta" da 4 uomini: in realtà però è troppo pesante per alzarsi in aria in questo modo.

Federico Del Maestro