Immagini con frasi divertenti: le migliori sulla scuola

Sei in cerca delle migliori immagini divertenti per stupire i tuoi amici nei gruppi su Whatsapp? Vuoi passare per quello divertente e sei quindi sempre a caccia di nuovi meme da condividere?

Sei nel posto giusto allora; Skuola.net mette insieme un arsenale che potrai usare in ogni occasione per far sorridere chi desideri. Ecco a tua disposizione una dispensa con tutti i meme più divertenti sulla scuola, ma non solo.

Immagini con frasi divertenti sulla scuola

Ecco i primi meme che non potrete che adorare.

Eroe vero!



Quanti vorrebbero un prof come lui?



Immagini divertenti di Skuola.net

Vignette divertenti made in Skuola.net

"L. si comporta in maniera scorretta scambiando la classe per una taverna"Chi non l'ha mai fatto?Quando i numeri hanno incontrato le lettere ho iniziato a perdermi, e voi?Ma la scuola non è tutto, infatti è bene anche fare sport, o meglio non farlo?

Quanti sono i single presenti?



Frasi divertenti sulla scuola

Foto divertenti dal web

E tornando alla scuola, in quanti avete già sperimentato questa celestiale sensazione?Non può mancare una foto sui maturandi: in bocca al lupo 2000!Oh raga, chi dice che non l'ha mai fatto, sta mentendo!

Tecnica non proprio vincente per studiare in modo efficace!



Vignette spiritose da condividere con gli amici

Aprite la foto e taggate il vostro compagno di banco, è una chance da non perdere!

Ammettetelo, vi siete sentiti un po' tutti come nella Casa di Carta almeno una volta!



Immagini con frasi divertenti sul vero amore: la pizza

L'unico vero, eterno amore: me e la pizza!

La pizza è l'anima gemella di ogni studente!



Immagini divertenti sulla matematica

La matematica: un nemico storico!Classicisti, alzate la mano!