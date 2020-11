Giornata per i diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza 2020: segui l'evento live di Telefono Azzurro

Telefono Azzurro, segui il live streaming

Ogni anno, il 20 Novembre, si celebra la, giorno in cui la Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia è stata approvata nel 1989 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, per poi essere ratificata da molti paesi tra i quali anche l'Italia il 27 maggio 1991.Il documento, riconosciuto ad oggi da tutti i paesi del mondo ad eccezione degli USA, è molto importante e sancisce gli obblighi che gli Stati e la comunità internazionale si devono assumere nei confronti di bambini e ragazzi.Per questo, in questa data, in tutto il pianeta si organizzano eventi dedicati al tema, per sensibilizzare in particolare sulle condizioni ancora difficili di tanti minori in ogni parte del globo, e quest'anno, in particolare, l'attenzione è focalizzata sulle conseguenze dell'emergenza sanitaria sui più piccoli. In questo contesto si inserisce, checelebra l'occasione con un live streaming che è possibile seguireFar tornare i bambini al centro della nostra società, soprattutto in un momento complicato come quello dello stato di emergenza Covid che stiamo oggi vivendo: questo l'intento di Telefono Azzurro, che durante l'evento in streaming presenterà il nuovo video di sensibilizzazione e il Dossier sviluppato con Doxa: "La Salute Mentale dei Bambini e degli Adolescenti in tempi di Coronavirus". Interverranno in diretta il Professore Caffo, fondatore e presidente di Telefono Azzurro, David Miles (Facebook), Irina Pavlova (TikTok), Alessandro Picardi (TIM), Stefania Popili (Sopra Steria), PierLuigi Dal Pino (Microsoft), Paolo Biondolillo (Havas Milan). Seguilo qui