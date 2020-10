Giorgia Meloni risponde agli studenti su Skuola.net - #MeetZeta 19 ottobre ore 15:00

Che tipo di studentessa è stata Giorgia Meloni?

L’attualità ai tempi della pandemia

Giovani e politica

Non perdere #MeetZeta con Giorgia Meloni

Ancheper confrontarsi con gli studenti e le loro famiglie. Sarà proprio la leader di Fratelli d’Italia a inaugurare lail format di live di Skuola.net che vuole utilizzare il web e i social per far confrontare in maniera diretta la GenZ con i leader politici e i rappresentanti istituzionali.Per seguire lo streamingbasterà collegarvie sui canali social di Skuola.net.tramite le domande poste dalla community di Skuola.net e parlerà dei temi caldi del momento, uniti ovviamente agli argomenti che stanno più a cuore a voi studenti.L’intervista inizierà con qualche domanda rompighiaccio perdell’On. Meloni: che tipo di studentessa era? La sua materia preferita a scuola? Insomma, tutte piccole curiosità che aiuteranno la nostra ospite a sentirsi di nuovo a casa tra i banchi scolastici facendo un tuffo indietro nel tempo e riportandola a quando marinava (oppure no) la scuola.Ma saranno poi molti gli argomenti di attualità da sviscerare durante la diretta online, visibileDalla pandemia, com’è stata gestita e come il Governo si sta comportando in questi mesi, fino atoccando ovviamente anche l’argomento scuola: capiremoe cosa pensa in merito alla gestione della didattica in questi difficili mesi: cosa avrebbe fatto se avesse potuto guidare il mondo della scuola in questi mesi difficili?Infine si navigherà nei meandri della politica: infatti l’Onorevole Meloni, anche se giovane, ha alle spalle una lunga carriera e riconosciuti successi proprio in campo politico ed elettorale. Gli ultimi i dati delle elezioni di settembre che hanno visto vincere nelle Marche proprio il candidato di Fratelli d’Italia, seguito poi dall’elezione di Giorgia Meloni come leader del partito europeo dei conservatori e riformisti europei. E proprio su questo verterà il secondo blocco di domande legate all’attualità: la carriera politica dal punto di vista dell’On. Meloni, quanto è perseguibile dai giovani di oggi? Se sì, quale sarebbe il percorso giusto da intraprendere in tal senso?Ad accogliere e intervistare l’On. Meloni sarannoSaranno loro, dunque, a farsi da portavoce alle domande, ai bisogni e alle necessità degli studenti italiani. Puoi interagire con la diretta in ogni momento commentando il live e inserendo le tue domande: ti aspettiamo il