Gelati Kinder: 3 nuovi gusti in arrivo ispirati agli snack

Il noto marchio piemontese, famoso per gli snack che ogni giorno sfamano gli studenti a ricreazione, ha deciso di allargare i propri orizzonti, aprendosi la strada nel reparto surgelati.

Dopo aver lanciato in Europa, alcuni mesi fa, dei nuovi gusti di gelato, basati sui dolci più celebri, Kinder ha deciso di lanciare questi prodotti anche nel nostro paese.

Arrivano i gelati Kinder!

I 3 gusti di gelato Kinder

L'estate si avvicina e sembra proprio che sarà molto, molto dolce.I nuovi gelati Kinder, distribuiti in un primo momento in paesi come Germania, Austria, Svizzera e Francia, hanno riscontrato fin da subito un enorme successo: per questo, da questo mese di marzo arriveranno anche in Italia, che come sapete bene è molto esigente in fatto di prodotti alimentari.I nuovi tipi di gelato saranno 3. Il primo è il, un cono che unisce il gusto dello snack "re dei distributori" a quello del gelato. Ilè invece la "traduzione" gelata della classica barretta, simile anche nel formato. Non poteva comunque mancare il biscotto, forse meno correlato ai tradizionali snack (forse, ci saremmo aspettati l'amatissimo Kinder Cerali!!!), ma che comunque promette bene: ilDetto questo, cari ragazzi... non ci resta che assaggiarli!Riccardo Caracci